Заховали серед бананів: у Британії вилучили рекордну партію кокаїну, що прямувала до Німеччини
У Великій Британії заявили про вилучення партії кокаїну вагою 5,7 тонни в порту на півдні Англії. Це вважається найбільшим вилученням наркотиків класу А у Сполученому Королівстві
Про це повідомляє DW.
За даними національного агентства зі злочинності Великої Британії (NCA), чорнова вартість вилученого кокаїну перевищує 450 млн фунтів стерлінгів (570 млн доларів або 526 млн євро).
Зазначається, що кокаїн вилучили 8 лютого в порту Саутгемптона на південному узбережжі Англії. Поліція вважає, що наркотики прямували до німецького міста Гамбург для подальшого поширення.
Агентство зі злочинності заявило, що працюватиме з європейськими партнерами, щоб виявити злочинні мережі, залучені до незаконної операції.
"Це рекордне вилучення кокаїну стане величезним ударом для залучених міжнародних організованих злочинних картелів, позбавляючи їх величезних прибутків. Хоча пунктом призначення вантажу була континентальна Європа в цьому випадку, я не сумніваюся, що значна частина опинилася б тут, у Великій Британії, продана британськими злочинними угрупованнями", - сказав директор NCA Кріс Фаррімонд.
- Співробітники митної служби 21 січня вилучили в аеропорту турецької столиці Стамбула 568 кг наркотичних речовин вартістю 68 млн турецьких лір ($2,25 млн).
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