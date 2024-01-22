В аеропорту Стамбула виявили майже 600 кг наркотиків

Про це пише видання Bursa Hakimiyet.

"Наші митні правоохоронні групи виловили 568 кг наркотиків в результаті успішної операції, проведеної в аеропорту Стамбула", - йдеться у заяві міністерства торгівлі Туреччини.

Зазначається, що підозрілий вантаж співробітники митниці обшукали за допомогою спеціально навчених для пошуку наркотиків собак. Під час обшуку у великих вантажних ящиках виявили наркотики, загорнуті в тканину різного кольору.

У мінторгівлі Туреччини додали, що вони продовжать і надалі докладати всіх зусиль для захисту нації та, зокрема, дітей від наркотиків.