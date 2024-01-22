В аеропорту Стамбула виявили майже 600 кг наркотиків
Співробітники митної служби у неділю, 21 січня, вилучили в аеропорту турецької столиці Стамбула 568 кг наркотичних речовин вартістю 68 млн турецьких лір ($2,25 млн)
Про це пише видання Bursa Hakimiyet.
"Наші митні правоохоронні групи виловили 568 кг наркотиків в результаті успішної операції, проведеної в аеропорту Стамбула", - йдеться у заяві міністерства торгівлі Туреччини.
Зазначається, що підозрілий вантаж співробітники митниці обшукали за допомогою спеціально навчених для пошуку наркотиків собак. Під час обшуку у великих вантажних ящиках виявили наркотики, загорнуті в тканину різного кольору.
У мінторгівлі Туреччини додали, що вони продовжать і надалі докладати всіх зусиль для захисту нації та, зокрема, дітей від наркотиків.
- Нещодавно правоохоронці також затримали працівників наркокартелю, які, крім України, постачали свій "товар" у країни Європейського Союзу та Туреччину. Їхній місячний прибуток сягав 40 млн грн.
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