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Поліцейські ліквідували наркокартель зі щомісячним прибутком до 40 млн грн: "товар" збували в ЄС і Туреччину

19 січня, 2024 п'ятниця
15:09
Кримінал

Правоохоронці затримали працівників наркокартелю, які, крім України, постачали свій "товар" у країни Європейського Союзу та Туреччину. Їхній місячний прибуток сягав 40 млн грн

Про це повідомив заступник голови Національної поліції України Андрій Нєбитов.

Він уточнив, що затримано 19 працівників, серед яких були хіміки, фасувальники й збувачі.

"Щомісяця злочинна організація виготовляла понад 80 кг солей Альфа-PVP та амфетаміну, а прибуток з продажів сягав 40 мільйонів гривень. Наркокартель налагодив повний цикл виробництва та збуту психотропів в промислових масштабах. Географія наркоторгівлі Україною не обмежувалась – "товар" постачали на міжнародний ринок, до країн Євросоюзу та в Туреччину", - розповів Нєбитов.

Зазначено, що в Україні учасники угрупування збували свою продукцію через приватні логістичні компанії під вигаданими анкетними даними й особисто з рук у руки клієнтам.

"Транскордонний канал контрабанди організували через міжнародні вантажні перевезення. Наркотик маскували в пакети з-під харчових продуктів у потаємних місцях транспорту або дорожніх валізах. За такі послуги іноземні клієнти розраховувались криптовалютою", - додав заступник голови НПУ.

Працівники Національної поліції України вилучили 200 кг наркотиків на суму понад 30 млн грн, а також ліквідували 5 нарколабораторій. Водночас було вилучено лабораторне обладнання, набої, зброю, гранату РГД із запалом, більш ніж 2,5 млн грн у різній валюті та 17 автомобілів, які коштують понад $800 тис.

Згідно з рішенням суду, усіх фігурантів узято під варту й поміщено до СІЗО.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • 12 січня стало відомо, що за 2023 рік Національна поліція України вилучила майже 3 тонни наркотичних речовин: їхня орієнтовна вартість сягає понад 785 мільйонів гривень.
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