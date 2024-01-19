Поліцейські ліквідували наркокартель зі щомісячним прибутком до 40 млн грн: "товар" збували в ЄС і Туреччину

Про це повідомив заступник голови Національної поліції України Андрій Нєбитов.

Він уточнив, що затримано 19 працівників, серед яких були хіміки, фасувальники й збувачі.

"Щомісяця злочинна організація виготовляла понад 80 кг солей Альфа-PVP та амфетаміну, а прибуток з продажів сягав 40 мільйонів гривень. Наркокартель налагодив повний цикл виробництва та збуту психотропів в промислових масштабах. Географія наркоторгівлі Україною не обмежувалась – "товар" постачали на міжнародний ринок, до країн Євросоюзу та в Туреччину", - розповів Нєбитов.

Зазначено, що в Україні учасники угрупування збували свою продукцію через приватні логістичні компанії під вигаданими анкетними даними й особисто з рук у руки клієнтам.

"Транскордонний канал контрабанди організували через міжнародні вантажні перевезення. Наркотик маскували в пакети з-під харчових продуктів у потаємних місцях транспорту або дорожніх валізах. За такі послуги іноземні клієнти розраховувались криптовалютою", - додав заступник голови НПУ.

Працівники Національної поліції України вилучили 200 кг наркотиків на суму понад 30 млн грн, а також ліквідували 5 нарколабораторій. Водночас було вилучено лабораторне обладнання, набої, зброю, гранату РГД із запалом, більш ніж 2,5 млн грн у різній валюті та 17 автомобілів, які коштують понад $800 тис.

Згідно з рішенням суду, усіх фігурантів узято під варту й поміщено до СІЗО.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.