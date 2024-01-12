У 2023 році Нацполіція вилучила майже три тонни наркотиків і понад 785 млн грн

Про це інформує пресслужба Нацполіції.

Вказано, що правоохоронці за рік викрили понад 450 наркопритонів і ліквідували більш як 100 нарколабораторій.

Серед майже трьох тонн конфіскованих наркотиків є:

1,8 тонни канабісу

майже 800 кг макової соломи

близько 5 кг кокаїну

10 кг метадону

226 кг солей Альфа-PVP

64 кг амфетаміну

10 кг MDMA

"Орієнтовна вартість виявлених заборонених речовин упродовж минулого року за цінами чорного ринку сягає понад 785 мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні.

У межах боротьби з наркозлочинністю правоохоронці задокументували 38 тисяч злочинів і скерували до суду обвинувальні акти по 32 тисячам кримінальних проваджень. Про підозру було повідомлено 20 тисячам людей.