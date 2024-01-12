У 2023 році Нацполіція вилучила майже три тонни наркотиків і понад 785 млн грн
Національна поліція України за 2023 рік вилучила майже 3 тонни наркотичних речовин: їхня орієнтовна вартість сягає понад 785 мільйонів гривень
Про це інформує пресслужба Нацполіції.
Вказано, що правоохоронці за рік викрили понад 450 наркопритонів і ліквідували більш як 100 нарколабораторій.
Серед майже трьох тонн конфіскованих наркотиків є:
- 1,8 тонни канабісу
- майже 800 кг макової соломи
- близько 5 кг кокаїну
- 10 кг метадону
- 226 кг солей Альфа-PVP
- 64 кг амфетаміну
- 10 кг MDMA
"Орієнтовна вартість виявлених заборонених речовин упродовж минулого року за цінами чорного ринку сягає понад 785 мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні.
У межах боротьби з наркозлочинністю правоохоронці задокументували 38 тисяч злочинів і скерували до суду обвинувальні акти по 32 тисячам кримінальних проваджень. Про підозру було повідомлено 20 тисячам людей.
- Співробітники СБУ затримали на митному посту одного з учасників наркоугруповання, який у собі та у власних речах намагався завезти в Україну майже пів кілограма кокаїну на 3,5 млн грн.
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