Перевозив у шлунку кокаїн на 3,5 млн грн: СБУ на кордоні затримала наркоторговця

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Служба безпеки запобігла спробі одного з латиноамериканських наркокартелів налагодити міжнародний канал контрабанди кокаїну в Україну, затримавши на кордоні наркоторгівця, який перевозив у шлунку кокаїн з Латинської Америки на 3,5 млн грн.

"Для прихованого перевезення "товару" через кордон зловмисники запаковували його у спеціальні капсули, а потім їх ковтали. За один раз наркокур’єр міг переправити у власному шлунку до пів кілограма кокаїну на майже 3,5 млн у гривневому еквіваленті", - йдеться у повідомленні.

"Маршрут" контрабандного каналу пролягав транзитом через декілька європейських країн. Потім наркотики завозили до Одеси для подальшого збуту.

За даними слідства, нелегальний бізнес дозволяв його учасникам систематично одержувати мільйонні "прибутки".

Зокрема, було встановлено, що незаконну діяльність організувала представниця криміналітету Сумщини разом із спільником, який виїхав до однієї з країн Латинської Америки.

Там чоловік налагодив зв’язки з місцевими наркоторгівцями, в яких купував кокаїн та переправляв його своїм спільникам в Україну. Його спільник з Одеси отримував контрабандний "товар" та в подальшому підшукував наркодилерів.

Для перевезення наркотиків із-за кордону підозрювані регулярно залучали наркокур’єрів, які отримували свій "відсоток" з кожної партії "товару". Таких "перевізників" підшукували серед осіб, що звільнялись від призову і могли вільно перетинати кордон.

Співробітники СБУ затримали на митному посту одного з учасників наркоугруповання, який в собі та у власних речах намагався завезти в Україну майже пів кілограма кокаїну.

Після цього було затримано ще двох фігурантів ˗ організаторку наркотрафіку та її спільника-одесита, які готувалися його "зустріти".

Наразі усім трьом затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 305 Кримінального кодексу України (контрабанда наркотичних засобів за попередньою змовою групою осіб). Суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.