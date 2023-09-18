Отримували до 3 млн грн на місяць: арештовано групу ділків, які торгували наркотиками по всій Україні

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Фігуранти виготовляли наркотики у двох лабораторіях на території Київщини, а інгредієнти до них зберігали за місцями проживання.

Вони продавали амфетамін, кокаїн, канабіс, мефедрон та інших наркотичні засоби через інтернет, а доставляли "товар" по всій території України поштою або у формі "закладок".

Підозрювані рекламувались у даркнеті, а для конспірації їхнім провайдером сайту була компанія, зареєстрована в одній з країн Центральної Америки. На сайті був детальний опис кожного наркотику з описом ефектів від вживання, алгоритм дій для оплати криптовалютою, а також інструкцію на випадок можливого неотримання замовлень. Покупці також мали змогу залишати відгуки про "товар" та обслуговування.

За даними прокуратури, місяць таких продажів наркодилери отримували до 3 млн грн прибутку. Організатори координували діяльність спільників та розподіляли отриманий прибуток між членами групи.

Правоохоронці провели 43 обшуки та вилучили наркотичні речовини загальною вагою понад 10 кг, прекурсори, зброю, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, приладдя для виготовлення та фасування наркотовару та готівку.

Наразі семеро фігурантів отримали підозри за фактом незаконного виготовлення, зберігання та збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ч. 3 ст. 307 КК України), їх арештовано без права внесення застави.

Фото: Офіс Генерального прокурора

Фото: Офіс Генерального прокурора

Фото: Офіс Генерального прокурора

Фото: Офіс Генерального прокурора

Фото: Офіс Генерального прокурора

Фото: Офіс Генерального прокурора

Раніше СБУ викрила міжрегіональну злочинну організацію, яка спеціалізувалася на виготовленні та збуті наркотичних засобів і психотропних речовин у трьох регіонах України.

: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.