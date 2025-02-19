У разі перемир'я або закінчення війни українці в Чехії припинять отримувати тимчасовий захист

Про це він сказав у коментарі Novinky.cz.

Міністр наголосив на необхідності запобігти другій хвилі, щоб у мирний час до країни не прибула велика кількість інших біженців, наприклад чоловіків, які хотіли б приєднатися до своїх сімей, що вже проживають у Чехії. Їм доведеться подавати документи на проживання, як і іншим іноземцям.

"Як би не закінчилася війна, ніхто не зможе сюди приїхати після її закінчення в межах інституту тимчасового захисту", — зазначив Ракушан.

Як пише видання, у разі завершення бойових дій тимчасовий захист для українських біженців у Чехії закінчиться вже наступного дня, але вони все одно зможуть залишатися в країні певний період, наприклад рік або півтора. Проте протягом цього часу їм доведеться перейти на звичайний режим проживання, яким користуються інші іноземці.

Так, українці не зможуть подати заяву на тимчасове проживання або політичний притулок, чим поки можуть скористатися, зокрема, люди з окупованих територій.

"За даними опитувань, близько 50% біженців кажуть, що хотіли б залишитись у Чехії. Тобто це десь приблизно двісті тисяч людей. Це ситуація, з якою ми б точно впоралися", - сказав чеський міністр.

Він додав, що Чехія готує різні сценарії в разі припинення вогню в Україні.

"Ми разом із Польщею, яка головує в Раді Європейського Союзу, готуємо для цього документи. Ми хочемо, щоб це було завершено найближчими місяцями", - наголосив Ракушан.

Він вважає, що таке рішення має бути ухвалене на рівні всього Євросоюзу. Прага хоче, щоб приблизний варіант пропозиції зʼявився під час польського головування в Раді ЄС - до кінця червня.

"Такий план не підготують для вас ні Іспанія, ні Франція, ні будь-яка інша країна, яка зараз не має такої гострої проблеми, як ми", - зазначив глава МВС Чехії.

Він нагадав, що в країнах ЄС також мають створити центри для українських біженців, у яких їм допомагатимуть із поверненням на Батьківщину. За даними міністра, обговорення були в Німеччині, Польщі та Австрії, такий центр створять і в Чехії.

"Вони запропонували б роботу в Україні, проживання, перспективи життя та умови, за яких люди повернуться. Водночас вони також допомагали б українцям, які вирішили залишитися тут, організовуючи їхній переїзд в іншу країну", - резюмував Ракушан.