Трамп доручив звільнити всіх прокурорів часів президентства Байдена

Про це пише The Hill.

Трамп стверджує, що за правління Байдена мін'юст США став "політизованим, як ніколи раніше".

"Тому я доручив звільнити ВСІХ прокурорів США часів Байдена. Ми повинні НЕГАЙНО навести порядок і відновити довіру. Золотий вік Америки повинен мати справедливу систему правосуддя - І ЦЕ ПОЧИНАЄТЬСЯ СЬОГОДНІ!" - написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Як зазначає видання, у США діють 93 прокурори, кожен з яких відповідає за певний судовий округ. Два округи мають спільного прокурора. У кожному окрузі він є головним правоохоронцем. Заміна президентом федеральних прокурорів є звичайною практикою після того, як нова адміністрація почала роботу.

Білий дім зі свого боку розіслав повідомлення про звільнення низці американських прокурорів, які були призначені Байденом. Раніше ж кілька прокурорів самі подали у відставку.