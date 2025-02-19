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Трамп доручив звільнити всіх прокурорів часів президентства Байдена

Світлана Кравченко
19 лютого, 2025 середа
08:24
Світ Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що наказав міністерству юстиції звільнити всіх прокурорів, які залишилися з часів президентства Джо Байдена

Зміст

Про це пише The Hill.

Трамп стверджує, що за правління Байдена мін'юст США став "політизованим, як ніколи раніше".

"Тому я доручив звільнити ВСІХ прокурорів США часів Байдена. Ми повинні НЕГАЙНО навести порядок і відновити довіру. Золотий вік Америки повинен мати справедливу систему правосуддя - І ЦЕ ПОЧИНАЄТЬСЯ СЬОГОДНІ!" - написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Як зазначає видання, у США діють 93 прокурори, кожен з яких відповідає за певний судовий округ. Два округи мають спільного прокурора. У кожному окрузі він є головним правоохоронцем. Заміна президентом федеральних прокурорів є звичайною практикою після того, як нова адміністрація почала роботу.

Білий дім зі свого боку розіслав повідомлення про звільнення низці американських прокурорів, які були призначені Байденом. Раніше ж кілька прокурорів самі подали у відставку.

  • Також раніше в рамках масштабних скорочень у міністерстві енергетики США адміністрація Трампа звільнила понад 300 співробітників Національного управління ядерної безпеки (NNSA), яке відповідає за ядерні запаси країни.
Теги:
Новини
Кримінал
Джо Байден
Дональд Трамп
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