Jerry Heil з піаністом Євгеном Хмарою випустила пісню "Розчиняюсь" на основі віршів Юрія Іздрика
Українська співачка Jerry Heil презентувала ліричну композицію "Розчиняюсь", створену на основі віршів Юрія Іздрика Cycles та Solvere, у співпраці з віртуозним піаністом Євгеном Хмарою
Премʼєра відбулася на YouTube.
Українська співачка Яна Шемаєва, більш відома як Jerry Heil, випустила пісню "Розчиняюсь", яка вперше прозвучала на її великому сольному концерті у київському МЦКМ перед участю в Євробаченні-2024. Нова лірична пісня створена на основі віршів Юрія Іздрика Cycles та Solvere у співпраці з віртуозним піаністом Євгеном Хмарою.
"Розчиняюсь" — пісня про кохання, в якій кожен знайде свою історію. Це другий сингл із мого майбутнього альбому, що здивує сміливими рішеннями, несподіваними колабораціями та глибокими текстами. Кожен трек цього альбому — це сповідь одного з моїх архетипів", - прокоментувала Jerry Heil.
Як поділилась співачка, пісня стала результатом творчої колаборації трьох видів мистецтва: поезії, інструментальної музики та співу. Музикантка зізналась, що захоплюється творчістю Юрія Іздрика, яка для неї "завжди відчувалася як пісні без мелодій", та композитором Євгеном Хмарою. Тож творче тріо, за її словами, було природним кроком.
"Скрутні часи створили гарну тенденцію — ми все частіше звертаємося до митців, що відійшли в історію, надихаємося ними. Проте так само важливо підтримувати та знати творчість тих, хто створює культуру тут і зараз, пліч-о-пліч з нами. Робота над цією піснею була чистою та нефільтрованою творчою енергією. Я безмежно вдячна за цю синергію, адже саме так народжується справжнє мистецтво — через взаємодію різних форм і душ", - додала Jerry Heil.
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