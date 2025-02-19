Росіяни в Ер-Ріяді вкотре брехали, що не завдають ударів по енергетиці, - Зеленський про нічну атаку ворога по Одесі
Президент Володимир Зеленський відреагував на ворожий удар по Одесі й заявив, що представники РФ брешуть, що не завдають ударів по енергетиці України
Про це він написав у Telegram.
"Якраз учора, після сумнозвісної зустрічі в Ер-Ріяді, стало відомо, що російські представники вкотре брехали про те, що вони нібито не завдають ударів по енергетиці", - заявив Зеленський.
За його словами, окупанти в той самий час завдали удару по електротрансформаторах в Одесі, коли вночі температура повітря опустилася до -6 градусів.
- Увечері вівторка, 18 лютого, російські терористи запустили ударні БПЛА для обстрілу України: у Києві працювали Сили ППО. Щонайменше 160 тис. жителів Одеси залишилися без тепла і світла. Є поранені.
- Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров після перемовин із США в Саудівській Аравії заявив, що американська сторона запропонувала запровадити мораторій на атаки проти енергетичних обʼєктів. Натомість сам представник РФ казав, що окупанти не б'ють по енергетиці України.
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