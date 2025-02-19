Росіяни в Ер-Ріяді вкотре брехали, що не завдають ударів по енергетиці, - Зеленський про нічну атаку ворога по Одесі

Про це він написав у Telegram.

"Якраз учора, після сумнозвісної зустрічі в Ер-Ріяді, стало відомо, що російські представники вкотре брехали про те, що вони нібито не завдають ударів по енергетиці", - заявив Зеленський.

За його словами, окупанти в той самий час завдали удару по електротрансформаторах в Одесі, коли вночі температура повітря опустилася до -6 градусів.