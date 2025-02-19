Карта бойових дій за період 12-19 лютого: знову оточення на Курахівському фронті

Куди наступають росіяни після Великої Новосілки?

З одного боку, не прослідковується якоїсь видимої й конкретної мішені наступ ворога після того, як він вийшов за межі Великої Новосілки. А з іншого, вони наступають доволі широким фронтом у 8 км і за 2 тижні окупанти, не тільки зуміли перетнути трасу Велика Новосілка – Гуляйполе, але й пробилися на північ на 3 км в напрямку села Бурлацьке. На північ, по дорозі від Великої Новосілки, росіяни врешті повністю окупували Новий Комар та просунулись ще на 1,5 км та розпочали штурм Новоочеретуватого. Наразі окупанти користуючись своєю кількісною перевагою займають території, на яких не було наших укріп районів, однак вони скоро до них дійдуть і тоді буде видно наскільки вони налаштовані просуватися вперед.

Карта бойових дій за 12-19 лютого, Фото: Еспресо

Закриття посткурахівського фронту

Впродовж останніх 5 днів рашисти, які раніше накопичували сили, пішли у великий наступ по периметру всієї кишені, яка утворилася на колишньому Курахівському фронті. Для цього тільки в один день ворог використав понад 40 одиниць бронетехніки. З півдня росіяни знову захопили Зеленівку та дістались до околиць Костянтинополя. Окремі групи змогли кілька днів поспіль заходити в село, але Сили оборони знищували їх. Втім їхні спроби закріпитися на околицях продовжуються й зараз. На краю правого флангу зс РФ також безуспішно намагались пробитися в напрямку на Богатир – село, яке буде наступною ціллю після повної окупації укріпрайону Андріївка – Костянтинопіль – Улакли.

Саме в Улаклах склалась найгірша ситуація. Окупанти зуміли не тільки закріпитися у південній та центральній частині села, але й перерізати дорогу через яку наші військові, які утримують позиції в районі Дачного, могли б відступати. Фактично тепер вони опинились не тільки у вогневому, але й у фактичному оточенні з якого потрібно буде виходити із боєм. Це вже друге оточення частин ЗСУ в цьому районі за останні кілька місяців. Раніше, наші воїни зуміли героїчно вийти з під Успенівки. Тепер їм доведеться зробити ривок на 10 км, щоб з боями відійти спочатку до Улаклів, а згодом напевне й до Костянтинополя, де можна буде закріпитися.

Карта бойових дій за 12-19 лютого, Фото: Еспресо

Тим часом з північного флангу йдуть важкі бої за Андріївку. Ворог просочився вже у більшість основних вулиць села та постійно розширює зону свого контролю. Їм вдалося захопити "кишеню" між Шевченко та Дачним, а також вони близькі, щоб зробити те саме між Шевченком і Андріївкою. Окрім того, росіяни також вийшли за межі Андріївки, як на північ та і на захід, у напрямку Олексіївки, куди мали б відходити наші сили після повної окупації Андріївки. Саме Олексіївка межує із Богатирем та стане наступною ціллю для окупантів. Богатир та Олексіївка є останніми селами, захопивши які росіяни зможуть остаточно "закрити питання" із Курахівським фронтом, вирівняти фронтову лінію від Великої Новосілки до межі Дніпровської області та перекинути значні ресурси на інші ділянки фронту: Покровськ, Торецьк, Часів Яр або на Харківщину чи Курщину.

Разом з тим, ЗСУ проводять стабілізаційні дії як в Улаклах, так і в Андріївці, щоб не допустити повного оточення наших військових та залишити їм можливість вийти із вогневої пастки.

Карта бойових дій за 12-19 лютого, Фото: Еспресо

Новопавлівський фронт

Попри всі спроби росіян атакувати на всій протяжності 20 кілометрової ділянки фронту від Удачного до Слов’янки, вони тут практично не мали жодних просувань. На півночі ЗСУ втримали оборону в Удачному й Успенівці, а в центрі не дали можливості пробитися через Надіївку. Однак росіяни зуміли повністю окупувати Срібне та зайняти простір між селом Запоріжжя та Преображенкою. Також окупанти намагаються обійти Преображенку з півночі, щоб оточити Сили оборони та вдарити у фланг захисникам в Запоріжжя. Втім наразі цей план вони реалізовують близько місяця, від так можемо констатувати певне гальмування просування рашистів до Дніпровщини.

Карта бойових дій за 12-19 лютого, Фото: Еспресо

Покровський фронт стабілізовано

Поки всі сили росіяни кинули на Курахівський напрямок, вони не мали достатньо ресурсів, щоб наступати на Покровськ. Відтак вперше за довгий час ми демонструємо, що за тиждень на Покровському напрямку не відбулось жодного захоплення території. За цей час, росіяни найбільше прагнули розширити зону свого контролю в районі траси Покровськ – Костянтинівка, яку вони раніше змогли перерізати. Втім тут вони зуміли тільки збільшити зону активних боїв у напрямку не стільки на Покровськ, як на Костянтинівку.

На правому фланзі окупанти так і не змогли знову захопити Піщане, а також їм не вдалося розширити зону свого контролю в районі Котлиного та ще більше просунутися на північ для перерізання логістики у Покровськ.

Карта бойових дій за 12-19 лютого, Фото: Еспресо

Перспективи наступу на Костянтинівку

Враховуючи те, що рашисти вийшли на трасу що веде до Костянтинівки із південного заходу, майже окупували Торецьк, а також мають успіхи в Часовому Ярі, ймовірно цього стало достатньо, щоб ворожий штаб почав планувати наступ на Костянтинівку. Зокрема, про це може свідчити той факт, що з Курахівського напрямку 8-му загальновійськову армію зс РФ перемістили не на Покровський напрямок, а на Торецький. Точніше між Торецьком і Покровськом, в районі Кераміка та Олександрополя, де фронт застиг ще пів року тому. Саме звідси до Костянтинівки веде ще одна пряма траса.

Карта бойових дій за 12-19 лютого, Фото: Еспресо

Загроза наближається до Куп’янська

Попри стабільність майже на всьому фронті між Харківщиною і Луганщиною, росіяни, здається знайшли больову точку в нашій обороні та вже понад місяць продовжують на неї давити. Мова йде про правий берег Осколу в районі Дворічної. Тут окупати все більше й більше розширюють зону свого контролю, шляхом об’єднання раніше розділених між собою плацдармів. За тиждень ворог захопив територію між селами Новомлинськ - Фиголівка, за яке наразі точаться бої. Втім окупанти не зуміли просунутися у Дворічній, яку вони контролюють на 80%. Однак більш загрозливі є атаки вздовж обох берегів Осколу на південь. З лівобережжя росіяни перебувають за 2 км від Куп’янська, а з правого берега вони підійшли менше ніж на 5 км, та продовжують наступати. Ймовірно, що з настанням кращих погодних умов вони відновлять активний наступ на Куп’янськ, який вже зараз готується до кругової оборони.

Карти створено на основі інформації, отриманої від Генерального штабу Збройних Сил України, а також з інших відкритих та перевірених джерел. Водночас карти не є максимально точними та лише умовно відображають тенденції в зоні бойових дій.