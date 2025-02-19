Білорусь продає в ЄС олію з ріпаку, вивезеного з ТОТ Херсонщини, - розслідування

Про це йдеться в розслідуванні "Схем", яке журналісти підготували у співпраці з литовськими, латвійськими та білоруськими партнерами.

Як зазначається, однією з країн, куди Білорусь постачає олію з вивезеного ріпака, є Литва - попри те, що з літа 2024 року там діє заборона на ввезення білоруських харчових продуктів, в тому числі ріпакової олії.

За даними федеральної державної інформаційної системи "Зерно", у 2023 році із захопленої росіянами частини Херсонщини до Білорусі вивезли майже 5 тисяч тонн насіння ріпаку. Там його отримувачами стали п’ять компаній, серед яких "Агропродукт" - один із найбільших виробників ріпакової олії, яка експортується до ЄС.

Дані Євростату свідчать про те, що протягом шести місяців 2024 року країни ЄС купили понад 90 тис. тонн ріпакової олії з Білорусі на суму близько 67 млн євро. Крім Литви, серед покупців значиться і Латвія.

Як зауважує білоруська опозиційна організація "Співтовариство залізничників Білорусі", ці країни протягом усього минулого року отримали приблизно по 50 тис. тонн ріпакової олії виключно від "Агропродукту".

Логістичні компанії у Латвії та Литві у розмові з журналістами підтвердили співпрацю з білоруським "Агропродуктом". Ця компанія, за інформацією розслідувачів, пов'язана з чинною владою Білорусі. Зокрема, її директор Олег Теслюк в одному з інтерв’ю хвалився зв’язками у владних структурах. Проте на запитання щодо ріпаку з окупованих територій України Теслюк відмовився відповідати.