Дивіться: працюватимуть в Україні американські компанії, так само як і в Африці;

там добувають, але переробляють та виробляють продукцію в інших країнах;

видобуток охоронятимуть приватні військові компанії (які з'являться і в Україні);

війну в Україні буде зупинено. Але чи люди житимуть щасливо?

Так, буде створено кілька десятків тисяч робочих місць на рудниках. На цьому все.

Наведу приклад, який постійно наводжу.

З 1 тонни титанової сировини вартістю $300 можна зробити 250 кг виробів (наприклад імплантів) кінцева вартість яких в середньому $6 тис. за кг (хоча, доходить і до $20 тис.) Порахуйте їх загальну вартість = 250 * 6000 = $ 1,5 млн. Вартість вище вже в 5 тис. разів! І вона лишається не в Україні. Читайте також: Рідкісноземельні метали: чому нас хочуть обдурити?

Так ось, як громадянин України я хочу, щоб українські мінерали в Україні та перероблялися з американським капіталом;

з американськими технологіями;

американськими інженерами.

Нехай ці компанії на 90%-100% належать американським фондам та корпораціям. Але ж працюють в Україні.

Читайте також: Обміняти рідкісноземельні метали на військову допомогу США – непогана домовленість. Колонка Віталія Портникова Виникає інше питання: "А нахіба їм Україна?". країна, що займає 150 місце в рейтингу економічних свобод у Світі (знову привіт Африка);

країна, де жахливий податковий кодекс та дебільна податкова система (65 місце у рейтингу податкових систем);

країна, де за 10 років понад 200 разів змінювали податкові правила (!!!) Нуль передбачуваності;

країна, де немає конкурентних стимулів для інвестицій (компенсації витрат на R&D, капітальні інвестиції, підключення до мереж, швидкі прості процедури, вільні економічні зони, британське право;

країна без стратегії та стратегічних пріоритетів;

країна, яка не поважає приватну власність (привіт АРМА, ГПУ, СБУ...суди);

країна, де "ручні" суди та судді;

країна без ідеологічних партій, з ризиком постійної політичної турбулентності, зміни влади та режимів.

Продовжувати?

Загалом, у нас глухий кут. Якщо тільки видобуватимуть ресурси без перероблювання – я проти. І будуть проти 100% громадян України, власників цих ресурсів. А перероблення без зміни вище описаного свавілля неможлива.

Може, таки зробимо роботу над помилками та створимо умови в Україні?

Впевнений, за бажання, за 2-3 місяці можна створити необхідну нормативну базу:

проєкт Податкового Кодексу 10-10-10 готовий;

британське право у Міжнародному Фінансовому Центрі вже прописане у 100-річній угоді з Великою Британією;

потрібно доопрацювати Довгострокову стратегію (Візія України 2035 вже готова);

гарантії безпеки, доступ до дешевих довгих ресурсів може бути наслідком міждержавних домовленостей України та США.

Читайте також: Трамп і рідкісноземельні метали України Кооперація України та США, видобуток та перероблення в Україні приведуть до створення сотень нових підприємств;

сотень тисяч високооплачуваних робочих місць (за мірками України, для США найближчі 10 років українці будуть вигідніші за американців);

десятків мільярдів доларів інвестицій;

зростання капіталізації американських корпорацій на сотні мільярдів доларів;

зростання надходжень до українського бюджету та зростання валютного виторгу від експорту;

до реальної безпеки України, адже одна справа — охороняти та втратити рудники, інша захищати територію, де виробляються важливі елементи ланцюжка створення вартості найважливішої продукції для наших партнерів.