На Полтавщині збудують бомбосховище з водопостачанням, теплом та Wi-Fi на майже 1 тис. людей, - депутат облради Процай
На Полтавщині вирішується нагальна проблема облаштування бомбосховищ
Про це повідомив депутат Полтавської облради Ігор Процай в етері телеканалу "Еспресо".
"Укриттів недостатньо, тому це питання стало першочерговим. За допомогою держави було анонсовано будівництво нового бомбосховища, розрахованого на майже тисячу людей. Воно буде повністю облаштоване, включаючи воду, Wi-Fi та тепло. Будемо слідкувати за тим, щоб слова перетворилися на справу", - зазначив він.
Процай каже, що сучасне бомбосховище має відповідати певним вимогам, оскільки в ньому перебуватимуть літні люди та діти.
"Зрозуміло, що перебувати в місці, де температура може бути низькою або навіть мінусовою, вимагає створення комфортних умов. Ці місця будуть облаштовані генераторами та іншими способами підтримання життєдіяльності для такої великої кількості людей, яка перебуватиме в укритті", - додав Процай.
- Кабінет Міністрів України у вівторок, 18 лютого, ухвалив рішення про розподіл субвенції місцевим бюджетам сумою 460,5 млн грн на облаштування укриттів у школах і військових ліцеях.
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