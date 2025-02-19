На Полтавщині збудують бомбосховище з водопостачанням, теплом та Wi-Fi на майже 1 тис. людей, - депутат облради Процай

Про це повідомив депутат Полтавської облради Ігор Процай в етері телеканалу "Еспресо".

"Укриттів недостатньо, тому це питання стало першочерговим. За допомогою держави було анонсовано будівництво нового бомбосховища, розрахованого на майже тисячу людей. Воно буде повністю облаштоване, включаючи воду, Wi-Fi та тепло. Будемо слідкувати за тим, щоб слова перетворилися на справу", - зазначив він.

Процай каже, що сучасне бомбосховище має відповідати певним вимогам, оскільки в ньому перебуватимуть літні люди та діти.

"Зрозуміло, що перебувати в місці, де температура може бути низькою або навіть мінусовою, вимагає створення комфортних умов. Ці місця будуть облаштовані генераторами та іншими способами підтримання життєдіяльності для такої великої кількості людей, яка перебуватиме в укритті", - додав Процай.