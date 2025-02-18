Уряд виділив ще понад 460 млн грн на облаштування укриттів у закладах освіти
Кабінет міністрів України у вівторок, 18 лютого, ухвалив рішення про розподіл субвенції місцевим бюджетам сумою 460,5 млн грн на облаштування укриттів у школах і військових ліцеях
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.
Зазначається, що кошти надійдуть до семи регіонів та 18 громад України.
"Очікуємо на їхнє ефективне використання", - сказав Шмигаль.
Загалом на 2025 рік Уряд виділив 6,2 млрд грн на зведення безпечних навчальних просторів. Крім того, реалізуються роботи за торішні дотації й субвенції обсягом 7,5 млрд грн. Разом це дозволить побудувати понад 200 укриттів.
- Кабмін також спрямував понад 1,5 млрд грн на підтримку в безпечному стані укриття ЧАЕС.
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