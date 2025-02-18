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Головна Економіка Уряд виділив ще понад 460 млн грн на облаштування укриттів у закладах освіти

Уряд виділив ще понад 460 млн грн на облаштування укриттів у закладах освіти

Світлана Кравченко
18 лютого, 2025 вiвторок
14:29
Економіка укриття

Кабінет міністрів України у вівторок, 18 лютого, ухвалив рішення про розподіл субвенції місцевим бюджетам сумою 460,5 млн грн на облаштування укриттів у школах і військових ліцеях

Зміст

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Зазначається, що кошти надійдуть до семи регіонів та 18 громад України. 

"Очікуємо на їхнє ефективне використання", - сказав Шмигаль.

Загалом на 2025 рік Уряд виділив 6,2 млрд грн на зведення безпечних навчальних просторів. Крім того, реалізуються роботи за торішні дотації й субвенції обсягом 7,5 млрд грн. Разом це дозволить побудувати понад 200 укриттів.

  • Кабмін також спрямував понад 1,5 млрд грн на підтримку в безпечному стані укриття ЧАЕС.
Теги:
Новини
Україна
Кабмін
освіта
Денис Шмигаль
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