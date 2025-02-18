Уряд виділив ще понад 460 млн грн на облаштування укриттів у закладах освіти

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Зазначається, що кошти надійдуть до семи регіонів та 18 громад України.

"Очікуємо на їхнє ефективне використання", - сказав Шмигаль.

Загалом на 2025 рік Уряд виділив 6,2 млрд грн на зведення безпечних навчальних просторів. Крім того, реалізуються роботи за торішні дотації й субвенції обсягом 7,5 млрд грн. Разом це дозволить побудувати понад 200 укриттів.