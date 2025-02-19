В Армія+ запустили опитування щодо національної програми підтримки військових "Плюси"

Про це повідомило Міністерство оборони України.

У межах опитування оборонне відомство прагне дізнатися про досвід користування програмою, очікування, які військові мають щодо неї, та нагальні потреби. Це допоможе зрозуміти, які пропозиції та які саме українські бізнеси варто додавати першочергово.

Опитування триватиме 14 днів – до 4 березня. Його проходження забере не більше ніж 5 хвилин.

"Минуло майже два місяці, і ми бачимо, що Плюси знайшли відгук. Ми прагнемо створити ще кращий і потрібніший сервіс для військовослужбовців, тож хочемо дізнатися думку стосовно програми. Без вашого слова жодні зміни в екосистемі сервісів для захисників і захисниць неможливі, тому чекатимемо на думки", – сказала заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.