Російські політики й чиновники почали шукати викрадених з України дітей для "всиновлення", - Лубінець

Про це розповів уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець на пресконференції в Івано-Франківську, передає Укрінформ.

За словами омбудсмена, росіяни розгорнули піарну кампанію із "усиновлення" викрадених українських дітей.

"Російська влада почала робити піарну кампанію, де стало модно вкрасти українську дитину... Ми почали отримувати інформацію, що представники Державної думи РФ, уряду, керівники регіонального рівня почали шукати собі українську дитину для так званого всиновлення", - розповів Лубінець.

Він зауважив, що першим публічним випадком викрадення української дитини є історія чиновниці РФ Марії Львової-Бєлової - вона забрала в родину хлопчика з Маріуполя. Також відомо про депутата Держдуми Росії Сергія Миронова, який забрав двох українських дітей.

Акцентується, що російський політик змінив імена викраденим дітям.

"Тут ми побачили повний і закінчений кримінальний злочин викрадення двох українських дітей. Їм змінили прізвища. Маргарита Прокопенко стала Мариною Мироновою. Їй змінили місце народження, свідоцтво… Щодо хлопчика Іллі, якого вони вивезли з Маргаритою, то після того, як його обстежили в Москві та знайшли в нього захворювання, то ми припускаємо, що родина Миронова прийняла рішення від нього відмовитись, бо він хворий. Але що далі з хлопчиком ми не можемо встановити… Ми не можемо дізнатися, що з ними сталось і куди його перевезли", - додав Лубінець.

Уповноважений Верховної Ради підкреслив, що Україна наразі веде перемовини із партнерами про повернення дітей, яких викрали окупанти та які проживають у сімʼях влади РФ.