У мережі поширили відео з росіянкою в Сургуті, яка "вдочерила" дитину з Маріуполя та знущається з неї, - Андрющенко

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Він заявив, що російська інформаційна агенція "К-Информ.Сургут" розмістила відео, де жінка в стані сильного алкогольного сп'яніння розповідає, що "вдочерила" дитину (дівчинку) з Маріуполя та тепер системно до неї застосовує насилля.

"Дівиця, сидячи в соціальних мережах з ознаками сп'яніння, розповідає всім, що "удочерила" дівчинку з Маріуполя і регулярно її б'є. Судячи з розповіді, відверто ненавидить і розв'язує ворожнечу. Прошу відгукнутися службу опіки та вжити заходів", - написав підписник російського видання до їхньої редакції.

"Ані агенція, ані інших джерел спростування правдивості та аутентичності запису не знайдено. Враховуючи закриту політику всиновлення, запроваджену Марією Львовою-Бєловою такі випадки не просто можливі, вони мають бути системними", - зауважив Андрющенко.

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За його словами, наявними засобами, на жаль, міськрада не може встановити деталей, тому Андрющенко звертається до журналістів про поширення та можливе встановлення деталей заради порятунку дівчинки.