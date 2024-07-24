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Україна повернула з окупації ще 7 дітей, серед них - донька військових ЗСУ

Марина Клюєва
24 липня, 2024 середа
21:21
Війна з Росією

У середу, 24 липня, з тимчасово окупованих територій України вдалося повернути ще сімох дітей

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Про це повідомив уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба.

Серед дітей, яких удалося повернути, 12-річна дівчинка, батьки якої служать в Збройних силах України. 

Кулеба зазначив, що вони довго шукали можливість евакуювати доньку, адже діти військовослужбовців на ТОТ перебувають під пильним контролем.

Двоє братів, 15 та 19 років. Місяць тому ФСБ затримала їхніх батьків, і наразі про них нічого не відомо. Російські спецслужби також допитували старшого брата. Було дуже складно вивезти хлопців з окупованої території.

"18-річний хлопець та 19-річна дівчина з Херсонщини, яких прийомні батьки покинули на окупованій території. Вони отримували погрози через свою проукраїнську позицію. Тепер Україна забезпечить їм необхідну підтримку та допоможе розпочати нове життя", - написав Кулеба.

14-річний хлопець, який не міг виїхати з тимчасово окупованої території через зруйнований російськими військами міст. На підконтрольній Україні території після двох років розлуки дитина возз'єдналася зі своєю матір'ю.

Також з окупації вдалося повернути хлопця-підлітка, мати якого досі перебуває в окупації.

Кулеба також написав, що з 2014 року на тимчасово окупованих територіях та на території РФ перебуває 1,5 млн українських дітей. 

"Багато з них були незаконно депортовані або примусово переміщені, решта залишаються під загрозою депортації. Всі вони наразі піддаються російській індоктринації. Найбільша загроза нависає над тими, хто відмовляється прийняти громадянство РФ, відвідувати заняття, насичені російською пропагандою, та приєднуватися до воєнізованих груп", - написав уповноважений.

  • 19 липня на підконтрольну Україні територію з окупації вдалося повернути ще 12 маленьких громадян.
Теги:
Україна
військові
російська армія
ЗСУ
окуповані території
окупанти
воєнні злочини Росії
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