З ТОТ Донеччини, Херсонщини та Запоріжжя вдалося повернути 12 українських дітей

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Діти разом зі своїми рідними проживали на ТОТ – у Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. На щастя, нині вони вже на підконтрольній Україні території. Кожна родина по-своєму переживала безлад, який чинить окупаційна "влада", - написав Лубінець у телеграм.

Зокрема, родини розповіли, як їм примусово нав’язували брати російські паспорти, адже без них громадяни не могли користуватися жодними соціальними гарантіями чи медичною допомогою. Лікарі не приймають навіть дітей із вродженими вадами, яким потрібен ретельний догляд. Однак батькам пропонують відправити дітей на "реабілітацію", яка часто є депортацією чи примусовим переміщенням.

За словами Лубінця, деяким дітям доводилося відвідувати російські школи, в яких здійснювалася активна агітація за "руський мір".

"Зі слів повернутих, росіяни на ТОТ затримують, б’ють, катують струмом, вчиняють психологічний тиск на дорослих, а дітей допитують без присутності батьків і також застосовують методи катування. Також регулярно проводять безпідставні обшуки в будинках місцевих мешканців", - йдеться у повідомленні.

Омбудсман поділився, що особисто його вразила історія повернутого хлопця, який, плануючи своє майбутнє, виїхав з ТОТ, адже хоче стати українським рятувальником і здобути освіту в омріяному закладі вищої освіти.

Уповноважений наголосив, що саме відчуття безправності, обмеженості, усвідомлення того, яке майбутнє очікує на дітей – стало для родин поштовхом виїзду на підконтрольну Україні територію.

"Родини вже відвідали наш Центр захисту прав дитини. З ними поспілкувалася компетентна мультифункціональна команда, яка зафіксувала злочини, свідками чи жертвами яких вони були", - заявив він.