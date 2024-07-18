Україна повернула 758 дітей з Росії і ТОТ, - Лубінець

Про це заявив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець під час робочої поїздки на Тернопільщину, повідомляє Укрінформ.

Він підкреслив, що Україна зафіксувала практично 20 тис. дітей, яких викрала Росія.

"Україна повернула з території РФ та окупованих територій 758 дітей. Це невелика кількість у порівнянні з практично 20 тисячами українських дітей, станом на зараз, яких нам вдалося зафіксувати. Це діти, яких Російська Федерація депортувала, фактично викрала з 2014 року, а також діти, яких росіяни примусово перемістили в межах тимчасово окупованих територій України", - сказав омбудсмен.

Лубінець також розповів, що після повернення кожна українська дитина потрапляє у спеціально створений Центр захисту прав дитини. Там установа разом із фахівцями Міжнародного кримінального суду проводять опитування та фіксують злочини окупантів.