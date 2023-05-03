Верховна Рада офіційно попросила міжнародні організації, парламенти інших країн засудити злочини Росії по викраденню та русифікації дітей після окупації 2014 року. Коли війна постукала у двері вперше — мало хто замислювався, куди зникали сиротинці з непідконтрольної території й що траплялось із неповнолітніми, які купили квиток в один кінець в табір в Геленджик.

Велике зрушення у темі надто толерантних і мовчазних організацій трапилось лише 17 березня, коли Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт Путіна і його дитячої обмудсменки, воєнної злочинниці Марії Львової-Бєлової.

Колись скромна благодійниця, багатодітна мати й дружина попа РПЦ стала символом окупації, геноциду і практик в стилі нацистських концтаборів.

Марія періодично вихвалялась тим, як успішно збирали партії сиріт в зруйнованому Маріуполі та відправляла їх в найвіддаленіші куточки РФ. Думаю, всі ми розуміємо, що трапилось із найближчими родичами малят, яких цим бортом на фото відправили в Калузьку область.

Один із вкрадених підлітків став персональним воєнним трофеєм "православної матушки". Крадійка дітей розказала трепетну історію про те, як родичі хлопця виставили його з сумкою на двір під час авіаційних ударів по Маріуполю. Але на одному моменті гаптування побрехеньок зламалось — виявилось, що телефони батька і мачухи хлопця не відповідають. Їх будинок у Маріуполі знищений вщент і підлягає зносу. А отже, підлітка-сироту просто вкрали. І стирають його особистість — Філіп отримав російський паспорт, а сама "яжемать" хвалиться тим, що він буде майбутнім суддею.

Ще у квітні 2022 року Госдума дискутувала про те, як правильно створити табори з вивчення російської мови. Мовляв, поцуплені з Донбасу на Півдня діти недостатньо володіють російською мовою аби на 100% освоїти програму російської школи й записатися на курси Юнармії.

Марія Львова-Белова стала відомою у РФ зі знаком плюс на початку 2000-ХХ, коли створила некомерційну організацію сприяння хворим дітям без батьківського піклування "Луї". Але як і будь-який істинний росіянин в українському питанні вона виявилась чистим імперцем.

Щойно суд в Гаазі видав ордер на арешт матушки Марії - вона відкинула всі обвинувачення. Мовляв, діти є. Але жодних телефонів рідних немає. Батьки ними не цікавляться. От і рятуємо дітей з-під обстрілів. І веземо літаками у РФ.

Минулого літа Путін видав указ про спрощене громадянство РФ неповнолітніми українцями. І це історія, яка нагадує бомбу уповільненої дії з перспективою. Бо ж як би не завершилась війна для РФ, і навіть якщо вкрадена дитина пам’ятає українське дитинство — Юнармія, російська школа і названі батьки православні алкоголіки та педофіли зламають її. Перепрошиють. І змусять ненавидіти рідну землю. Так п’ятсот літ назад агресивна пропаганда змушувала дітей-християн із сербів та болгар бути повністю відданими Османській імперії.

Я цілком не виключаю, що вкладені хлопчики стануть у недалекому майбутньому піхотою для Армії Росії, а наші дівчатка стануть православними супругами, які стануть конвеєром для мілітаризованого м’яса.

В оглушливому інтерв’ю американському Vice справжня православна росіянка пояснила лінію захисту офіційних осіб Кремля у найбільш болісному питанні — крадіжках дітей.

Перший — вона публічно визнала, що вкрала групу сиріт, а саме 31 дитину з маріупольських підвалів.

Другий аргумент — цинічна заява, що українська влада не попіклувалась про евакуацію сиріт із Маріуполя. Так, до нашої влади й місцевої влади цього міста є чимало питань щодо того, як 500-тисячне прикордонне місто готували до великої війни. Але ми чудово пам’ятаємо удари по пологових, поліції й ДСНС спеціально для того, аби якомога більше дітей загинуло або стало товаром на російський експорт.

Третє — вимагання, що кілька тисяч дітей із Херсонщини, Запоріжжя та Харківщини були вкрадені після введення в оману батьків, що "неповнолітнім буде краще пересидіти війну в затишному санаторії на території РФ". Складно сказати, чим саме керувались батьки, які помахали власній дитинці вслід. Але врешті, якщо твої батьки далеко не генії та трошки інфузорії в політичних питаннях — це не є приводом аби з тебе зробили лютого москаля без права на світле майбутнє.

Ми завжди співали пісні російською та українською мовами, ми розповідали російські та українські казки, ми завжди жили у дружбі та розумінні. А в Україні зараз стирають все, що пов’язано з Росією.

Далі спекуляція на темі "а в мене бабушка із Вінничини" — це зараз улюблений аргумент будь-якого путінця, ліберала та пропагандиста: шукати свої українські корені й говорити, що не все так однозначно.

"Мене звинувачують у кримінальному злочині, як кажуть судді, за насильницьке вивезення, депортацію дітей, а насправді це була евакуація з-під обстрілу. Який геноцид українського народу? У нас у Росії досить велика частина людей з українською кров’ю", — дивується в інтерв’ю Марія Львова-Белова.

Родинні та кровні зв’язки — це база, якою спекулювали росіяни задля того аби просунути на Захід тезу про братні зв’язки з українцями. Подекуди, коли українця та росіянина судять удвох на якусь міжнародну премію — воно ще працює. Але зараз після руйнувань і десятків тисяч загиблих все більше попахує фарсом. І цинізмом.

І головне — улюблена тема кожного росіянина, поганого і хорошого, апелювати до дитинства в Артеку, співання українських пісень — певно, зіграв фактор численних українських заробітчан та риторики в стилі мир-дружба і жуйка.

"Ми завжди співали пісні російською та українською мовами, ми розповідали російські та українські казки, ми завжди жили у дружбі та розумінні. А в Україні зараз стирають все, що пов’язано з росією", — побідкалася Марія Львова-Белова на американську аудиторію.

Рашисти та нелюдська система до останнього триматиме у якості заручників українських дітей. Це історія на десятиліття вперед. І треба чесно визнати, що не всіх буде знайдено. Когось можуть перепросити так, що нинішні упирі з українським коріннячком а-ля Дмітрій Козак, Баста, Сєргєї Глазьєви, та Сєргеї Кірієнки.

Нам потрібні кордони з РФ уже зараз і тут, що б не казали про це Наталя Мосейчук, Олексій Арестович та інші недалекі шукачі російських підписників. Інакше набіги на наші міста в надії поповнити ресурси для нових яничар будуть безкінечні. Доведено простою російською жінкою, багатодітною матір’ю і дружиною московського попа Марією Львовою-Бєловою.