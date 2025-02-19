На прикордонні Сумщини понад 1,5 тис. повністю зруйнованих будинків, а люди не отримують жодних компенсацій, - депутатка Білопільської міськради Калініченко
У Сумах люди можуть розраховувати на компенсацію, зокрема на встановлення вікон після руйнування під час обстрілів тощо. Проте в селах, де все знищено, держава не допомагає
Про це розповіла депутатка Білопільської міської ради Наталія Калініченко в етері телеканалу "Еспресо".
"Коли ми говоримо про геополітику, хочеться звернути увагу на діячів, які перебувають у своєму хмарному світі, і спустити їх на грішну землю. Перед тим як голосувати за закони про вибори та великі справи, будь ласка, ухваліть нарешті закон, який би допоміг людям відновити житло та отримати хоча б якусь компенсацію. Так, його написали, прокоментували у Верховній Раді, заявивши, що тепер можна отримувати довідки про зруйноване житло майже з супутників або без виїзду комісії. Проте цей закон не діє. Люди прочитали, зраділи, сподіваючись на компенсацію, але закон не працює, і роз'яснень немає. Понад 1,5 тис. повністю зруйнованих будинків у прикордонних районах. Жодних виплат і навіть надії на них. Держава не може компенсувати людям, бо комісії не виїжджають на місця", - зазначила вона.
У селах, де все знищено, людям не допомагають, каже Калініченко. Про закон багато говорять, але жодних дій не вживається.
"Політики обговорюють великі теми, але цій "дрібниці" ніхто не надає значення", - додала депутатка Білопільської міськради.
Функції виконавця передані на місцеві ради, тобто документи на відшкодування житла приймаються у місцевих адміністраціях, а компенсаційні виплати здійснюються через державний бюджет, тобто через централізовані фонди. Працівники міської ради стають заручниками ситуації.
"Людина приходить, подає документи, але грошей нема, бо комісія не приїхала. Чому? Так написано в законі. Люди цілодобово працюють на місцях, у підвалах та укриттях, бо адміністративні приміщення сьогодні під особливою увагою, дрони літають постійно, але коштів для неї немає", - додала Калініченко.
- 18 лютого прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що держава компенсувала українцям 18 млрд грн у межах програми єВідновлення.
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