На прикордонні Сумщини понад 1,5 тис. повністю зруйнованих будинків, а люди не отримують жодних компенсацій, - депутатка Білопільської міськради Калініченко

Про це розповіла депутатка Білопільської міської ради Наталія Калініченко в етері телеканалу "Еспресо".

"Коли ми говоримо про геополітику, хочеться звернути увагу на діячів, які перебувають у своєму хмарному світі, і спустити їх на грішну землю. Перед тим як голосувати за закони про вибори та великі справи, будь ласка, ухваліть нарешті закон, який би допоміг людям відновити житло та отримати хоча б якусь компенсацію. Так, його написали, прокоментували у Верховній Раді, заявивши, що тепер можна отримувати довідки про зруйноване житло майже з супутників або без виїзду комісії. Проте цей закон не діє. Люди прочитали, зраділи, сподіваючись на компенсацію, але закон не працює, і роз'яснень немає. Понад 1,5 тис. повністю зруйнованих будинків у прикордонних районах. Жодних виплат і навіть надії на них. Держава не може компенсувати людям, бо комісії не виїжджають на місця", - зазначила вона.

У селах, де все знищено, людям не допомагають, каже Калініченко. Про закон багато говорять, але жодних дій не вживається.

"Політики обговорюють великі теми, але цій "дрібниці" ніхто не надає значення", - додала депутатка Білопільської міськради.

Функції виконавця передані на місцеві ради, тобто документи на відшкодування житла приймаються у місцевих адміністраціях, а компенсаційні виплати здійснюються через державний бюджет, тобто через централізовані фонди. Працівники міської ради стають заручниками ситуації.

"Людина приходить, подає документи, але грошей нема, бо комісія не приїхала. Чому? Так написано в законі. Люди цілодобово працюють на місцях, у підвалах та укриттях, бо адміністративні приміщення сьогодні під особливою увагою, дрони літають постійно, але коштів для неї немає", - додала Калініченко.