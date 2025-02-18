Держава компенсувала українцям 18 млрд грн в межах програми єВідновлення
У межах програми єВідновлення держава компенсувала українцям 18 млрд грн за пошкоджене та зруйноване житло
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
За його словами, у межах програми єВідновлення 90 тис. родин відновили або придбали житло. Шмигаль додав, що наразі уряд працює над новими джерелами фінансування відновлення житла.
Зокрема, започаткували окрему програму компенсації за майно для переселенців. На цю програму уряд спрямував 15 млрд грн. Так 10 тис. сімей отримають ресурс для придбання нерухомості.
Прем'єр зазначив, що наразі вже понад 50 родин у такий спосіб придбали собі нові оселі, а 2,5 тис. подали заявки на бронювання коштів.
- Віцепрем'єр-міністр з відновлення України та міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба 17 лютого повідомив, що відомство отримало перші 4,3 млрд грн для оплати сертифікатів на житло для переселенців.
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