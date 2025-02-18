Держава компенсувала українцям 18 млрд грн в межах програми єВідновлення

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, у межах програми єВідновлення 90 тис. родин відновили або придбали житло. Шмигаль додав, що наразі уряд працює над новими джерелами фінансування відновлення житла.

Зокрема, започаткували окрему програму компенсації за майно для переселенців. На цю програму уряд спрямував 15 млрд грн. Так 10 тис. сімей отримають ресурс для придбання нерухомості.

Прем'єр зазначив, що наразі вже понад 50 родин у такий спосіб придбали собі нові оселі, а 2,5 тис. подали заявки на бронювання коштів.