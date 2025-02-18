Перші 50 переселенців отримали компенсації за знищене житло, - Кулеба
Міністерство розвитку громад та територій отримало перші 4,3 млрд грн для оплати сертифікатів на житло для переселенців. За тиждень 50 сімей вже придбали нові домівки
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України та міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
Так, за результатами тижня роботи програми - 50 сімей вже реалізували сертифікати й придбали нові домівки. Ще 2,5 тисячі родин подали заявки на бронювання коштів, і після завершення технічного процесу зможуть купити нові квартири або будинки.
За словами Кулеби, у 2025 році в державному бюджеті передбачено 4 мільярди гривень на компенсації за пошкоджене та знищене житло.
Міністерство розвитку громад і територій готує комплексну програму підтримки переселенців, яка охоплюватиме не лише житло, а й можливості працевлаштування та навчання, доступ до медичних послуг та соціальної підтримки. Також триває робота над створенням єдиної цифрової системи сервісів для ВПО.
"Окремий напрям – розвиток муніципального житла для внутрішньо переміщених осіб за підтримки Європейського інвестиційного банку. На першому етапі на реалізацію цього проєкту буде спрямовано 400 мільйонів євро", - додав Кулеба.
- На початку лютого Уряд виділив ще 15 млрд грн на єВідновлення для ВПО - тепер внутрішньо переміщені особи швидше отримуватимуть сертифікати на купівлю домівки.
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