Перші 50 переселенців отримали компенсації за знищене житло, - Кулеба

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України та міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Так, за результатами тижня роботи програми - 50 сімей вже реалізували сертифікати й придбали нові домівки. Ще 2,5 тисячі родин подали заявки на бронювання коштів, і після завершення технічного процесу зможуть купити нові квартири або будинки.

За словами Кулеби, у 2025 році в державному бюджеті передбачено 4 мільярди гривень на компенсації за пошкоджене та знищене житло.

Міністерство розвитку громад і територій готує комплексну програму підтримки переселенців, яка охоплюватиме не лише житло, а й можливості працевлаштування та навчання, доступ до медичних послуг та соціальної підтримки. Також триває робота над створенням єдиної цифрової системи сервісів для ВПО.

"Окремий напрям – розвиток муніципального житла для внутрішньо переміщених осіб за підтримки Європейського інвестиційного банку. На першому етапі на реалізацію цього проєкту буде спрямовано 400 мільйонів євро", - додав Кулеба.