Ми чекаємо єдності від європейців, а європейці від нас
Нас, представників України, зустрічають оплесками Національні збори Франції
Довго говоримо про спільну оборонну стратегію Європи в Комітеті з питань оборони. Групу зв'язків з Україною очолює Габріель Атталь, молодий політик, колишній прем'єр і лідер фракції Макрона в парламенті. У групі є представники більшості фракцій.
Депутат із партії Марін Ле Пен каже: раніше я більше підтримував Росію, але всі ми бачимо наслідки цієї політики та загрози, які повстали у США.
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Ми, українські депутати з усіх фракцій, говоримо тут одним голосом, закликаємо до одностайної підтримки для України й віримо, що і в Україні зможемо нарешті відмовитися на цей жахливий час від взаємопоборювання.
Ми чекаємо єдності від європейців, а європейці від нас. Це єдиний спосіб вижити.
Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України
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