Українські десантники відбили ворожий штурм на Харківщині: РФ втратила танк і три ББМ
Сили оборони відбили російський штурм на Харківському напрямку. Окупанти втратили значну кількість техніки та особового складу
Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".
Зазначається, що противник намагався штурмувати оборонні позиції ЗСУ "відверто нахабно". Проте українські десантники відбили окупантів - вони втратили значну кількість техніки та особового складу.
"Ворог не досягши успіху зазнав втрат і відійшов. Втрат наших позицій і погіршення тактичного положення не допущено", - йдеться у дописі.
У результаті ворожого штурму українські воїни знищили: 3 ББМ та 1 танк.
- 17 лютого Повітряні сили України завдали високоточного удару по місцю дислокації росіян у населеному пункті Чумацьке Запорізької області.
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