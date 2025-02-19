Українські десантники відбили ворожий штурм на Харківщині: РФ втратила танк і три ББМ

Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".

Зазначається, що противник намагався штурмувати оборонні позиції ЗСУ "відверто нахабно". Проте українські десантники відбили окупантів - вони втратили значну кількість техніки та особового складу.

"Ворог не досягши успіху зазнав втрат і відійшов. Втрат наших позицій і погіршення тактичного положення не допущено", - йдеться у дописі.

У результаті ворожого штурму українські воїни знищили: 3 ББМ та 1 танк.