На ЗАЕС залишилося двоє постійних представників МАГАТЕ, решта інспекторів покинула станцію, - Енергоатом
Сьогодні, 5 вересня, Запорізьку атомну електростанцію покинули чотири представники МАГАТЕ. Два експерти продовжать працювати на станції
Про це повідомляє Енергоатом у телеграмі.
"Сьогодні, 5 вересня 2022 року, чотири із шести представників команди інспекції МАГАТЕ завершили роботу на Запорізькій АЕС і покинули майданчик станції. Очікується, що два експерти продовжать роботу на ЗАЕС на постійній основі", - пише Енергоатом.
- 29 серпня стало відомо, що місія МАГАТЕ прямує на Запорізьку АЕС. Це сталось після того, як 25 серпня захоплена атомна електростанція в Енергодарі була вперше в історії відключена від електроенергії.
- 31 серпня, близько третьої години дня, члени МАГАТЕ прибули до Запоріжжя.
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