Про це повідомляє Енергоатом у телеграмі.

"Сьогодні, 5 вересня 2022 року, чотири із шести представників команди інспекції МАГАТЕ завершили роботу на Запорізькій АЕС і покинули майданчик станції. Очікується, що два експерти продовжать роботу на ЗАЕС на постійній основі", - пише Енергоатом.

29 серпня стало відомо, що місія МАГАТЕ прямує на Запорізьку АЕС. Це сталось після того, як 25 серпня захоплена атомна електростанція в Енергодарі була вперше в історії відключена від електроенергії.

31 серпня, близько третьої години дня, члени МАГАТЕ прибули до Запоріжжя.

31 серпня міненерго обговорило з МАГАТЕ та передало місії перелік технічних і безпекових показників, які важливо перевірити міжнародним експертам під час візиту на станцію.

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