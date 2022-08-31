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Міненерго передало МАГАТЕ перелік технічних і безпекових показників, які важливо перевірити під час місії на ЗАЕС

31 серпня, 2022 середа
15:13
війна з Росією Герман Галущенко та місія МАГАТЕ на ЗАЕС

Міненерго обговорило з МАГАТЕ та передало місії перелік технічних і безпекових показників, які важливо перевірити міжнародним експертам під час візиту на станцію

Про це повідомив у Фейсбук очільник міністерства Герман Галущенко.

"Сьогодні місія МАГАТЕ починає важливу роботу, аналогів якої не було за всю історію існування організації. Ми високо цінуємо зусилля генерального директора МАГАТЕ та його команди, спрямовані на забезпечення ядерної безпеки нашої держави та світу через надзвичайні загрози внаслідок  дій російських військових на окупованій ними Запорізькій атомній станції. Висновки і рекомендації за результатами роботи місії будуть імплементовані при повернені станції під наш контроль. Станція має повернутись під повний контроль України. ЗАЕС – українська атомна станція, і лише Україна здатна гарантувати виконання всіх складових безпеки експлуатації", - йдеться у заяві.

Також міністр додав, що після деокупаціі станції важливим етапом буде створення демілітаризованої зони навколо неї.

"Ми спільно обговорили і передали місії перелік технічних і безпекових показників, які важливо перевірити міжнародним експертам під час візиту на станцію. Успішна реалізація всіх завдань місією матиме велике значення для ядерної безпеки не лише України, але й всього світу", - додав Герман Галущенко.

  • 29 серпня стало відомо, що місія МАГАТЕ прямує на Запорізьку АЕС. Це сталось після того, як 25 серпня захоплена атомна електростанція в Енергодарі була вперше в історії відключена від електроенергії.
  • Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 30 серпня, зустрівся з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі у Києві.
  • Зранку 31 серпня місія МАГАТЕ вирушила з Києва у бік Запорізької АЕС.
  • Росіяни відмовили місії МАГАТЕ на ЗАЕС у спецперепустках і змусили чекати в загальній черзі на в'їзд в окуповану частину Запоріжжя, натякаючи, що через Росію було б швидше
  • G7 закликала РФ негайно залишити територію ЗАЕС.

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ядерна безпека
Запорізька АЕС
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