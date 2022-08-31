Про це йдеться в заяві групи з нерозповсюдження ядерної зброї країн G7, що оприлюднив Держдепартамент США.

"Ці дії значно підвищують ризик ядерної аварії або інциденту і наражають на небезпеку населення України, сусідніх держав і міжнародну спільноту… Запорізька АЕС і електроенергія, що виробляється нею, по праву належать Україні", - йдеться в листі

В заяві, під якою підписалися група директорів з нерозповсюдження ядерної зброї країн G7 - Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великобританії та США, а також головний дипломат Євросоюзу, засудили дії Росії на ядерних об'єктах України та ядерний шантаж, якому піддається Україна та весь світ. Лідери країн підтримали спільну позицію очільників МЗС членів G7 щодо забезпечення ядерної безпеки на Запорізькій атомній електростанції.

В заяві зазначається, що будь-які спроби РФ відключити станцію від української енергосистеми - неприйнятні. Сама Запорізька АЕС не має використовуватися для воєнних дій чи зберігання військових матеріалів.

Учасники G7 прийшли до висновку, що "РФ має негайно вивести свої війська за межі міжнародно визнаних кордонів України та поважати територію і суверенітет України".

Втім, росіяни продовжують чинити провокації на всіх напрямках, з яких місія має прибути на станцію.в

29 серпня стало відомо, що місія МАГАТЕ прямує на Запорізьку АЕС. Це сталось після того, як 25 серпня захоплена атомна електростанція в Енергодарі була вперше в історії відключена від електроенергії.

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 30 серпня, зустрівся з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі у Києві.

Зранку 31 серпня місія МАГАТЕ вирушила з Києва у бік Запорізької АЕС

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