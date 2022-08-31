Місія МАГАТЕ прибула до Запоріжжя, - Енергоатом
31 серпня, близько третьої години дня, члени МАГАТЕ прибули до Запоріжжя
Про це інформує в телеграмі Енергоатом.
"Сьогодні, 31 серпня 2022 року, близько 15:00 місія Міжнародного агентства з ядерної енергії прибула до Запоріжжя", - йдеться в повідомленні.
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