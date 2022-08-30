"Сподіваюся, що місія МАГАТЕ зможе почати свою роботу": Зеленський прокоментував ситуацію на ЗАЕС
Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація на ЗАЕС залишається вкрай напруженою і ризик радіаційної катастрофи через російські дії не зменшується ні на годину
Про це Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні.
"На жаль, Росія не припиняє провокацій якраз на тих напрямках, із яких місія має прибути на станцію. Але сподіваюся, що місія МАГАТЕ зможе почати свою роботу", - сказав він.
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Окрім цього, Зеленський додав, що ситуація на ЗАЕС, в Енергодарі та навколишніх районах залишається надзвичайно загрозливою. Російські військові не залишають станцію, продовжують обстріли та не забирають з території АЕС свою зброю та боєприпаси. Вони залякують наших атомників.
"Ризик радіаційної катастрофи через російські дії не зменшується ні на годину", - прокоментував він.
- 29 серпня стало відомо, що місія МАГАТЕ прямує на Запорізьку АЕС. Це сталось після того, як 25 серпня захоплена атомна електростанція в Енергодарі була вперше в історії відключена від електроенергії.
- 30 серпня у CNN повідомили, що члени місії МАГАТЕ, які мають відвідати захоплену російськими військовими Запорізьку АЕС, вже прибули до Києва.
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