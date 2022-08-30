Про це повідомляє CNN.

Репортери CNN помітили членів делегації Міжнародного агентства з атомної енергії в готелі в українській столиці вранці, 30 серпня. Команда з 14 експертів на чолі з головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі прибула до Києва перед запланованим візитом на захоплену росіянами ЗАЕС Росією, який має відбутися цього тижня.

У CNN зазначають, що візит відбудеться на тлі обстрілів АЕС та зростання побоювань щодо можливої ядерної аварії.

29 серпня стало відомо, що місія МАГАТЕ прямує на Запорізьку АЕС. Це сталось після того, як 25 серпня захоплена атомна електростанція в Енергодарі була вперше в історії відключена від електроенергії.

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