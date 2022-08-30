До Києва прибули члени місії МАГАТЕ, які мають відвідати ЗАЕС, - CNN
Члени місії МАГАТЕ, які мають відвідати захоплену російськими військовими Запорізьку АЕС, вже прибули до Києва
Про це повідомляє CNN.
Репортери CNN помітили членів делегації Міжнародного агентства з атомної енергії в готелі в українській столиці вранці, 30 серпня. Команда з 14 експертів на чолі з головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі прибула до Києва перед запланованим візитом на захоплену росіянами ЗАЕС Росією, який має відбутися цього тижня.
У CNN зазначають, що візит відбудеться на тлі обстрілів АЕС та зростання побоювань щодо можливої ядерної аварії.
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29 серпня стало відомо, що місія МАГАТЕ прямує на Запорізьку АЕС. Це сталось після того, як 25 серпня захоплена атомна електростанція в Енергодарі була вперше в історії відключена від електроенергії.
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