Росія може готувати провокації на ЗАЕС під час візиту місії МАГАТЕ, - генерал Маломуж

Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Сьогодні місія МАГАТЕ знаходиться в Києві й вже найближчим часом буде рухатись до Запорізької АЕС і кілька днів буде перебуватиме на станції. Однак не весь світ сприймає дії росіян на ЗАЕС як загрозу. Росія може готувати провокації на станції навіть під час візиту місії МАГАТЕ. Зокрема, обстріляти ЗАЕС і звинуватити в цьому Україну", - розповів Маломуж.

Генерал наголосив, що Україна повинна більше звертати увагу на проблему агресивного захоплення росіянами Запорізької АЕС.

"МАГАТЕ й ООН виконують тільки технічну функцію. Для них головне, щоб стан ЗАЕС був непорушний. Однак те, що Запорізька АЕС захоплена росіянами їх зовсім не хвилює. Тому ми повинні піднімати це питання на всіх міжнародних майданчиках і говорити, що найбільша АЕС в Європі захоплена країною-агресоркою, що може призвести до ядерної катастрофи", - додав він.

29 серпня стало відомо, що місія МАГАТЕ прямує на Запорізьку АЕС. Це сталось після того, як 25 серпня захоплена атомна електростанція в Енергодарі була вперше в історії відключена від електроенергії.

30 серпня у CNN повідомили, що члени місії МАГАТЕ, які мають відвідати захоплену російськими військовими Запорізьку АЕС, вже прибули до Києва

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