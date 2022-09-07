Про це він заявив під час виступу на Східному економічному форумі.

Путін підтвердив присутність армії РФ на Запорізькій атомній електростанції. Також він поскаржився на обстріли ЗАЕС "зі сторони українських військ". За його словами, на території станції російські військові постійно знаходять уламки від HIMARS.

Крім того, президент Росії наголосив, що члени МАГАТЕ, які залишилися, можуть побачити, що ніякої військової техніки на території ЗАЕС немає. Однак пізніше заявив, що там усе ж таки є "тигри" Росгвардії.

"Там стоїть нацгвардія, що охороняє периметр і внутрішню частину. Ну, "тигри" стоять там. Це росгвардія займається безпекою", - сказав президент Росії.

31 серпня місія МАГАТЕ вирушила з Києва до Запорізької АЕС. Після прибуття до Запоріжжя Росія змусила чекати місію в загальній черзі на в'їзд до ЗАЕС. До цього їм відмовили в проході за спецперепустками.

Після завершення місії МАГАТЕ, двоє її учасників залишилися працювати на станції на постійній основі.

6 вересня МАГАТЕ опублікували звіт за підсумками відвідування ЗАЕС.