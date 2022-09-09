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Керівник МАГАТЕ закликав негайно створити "зону безпеки" довкола ЗАЕС

9 вересня, 2022 п'ятниця
19:00
Світ Рафаель Гроссі МАГАТЕ

Перебої з електропостачанням на Запорізькій АЕС підвищують загрозу аварії, необхідно негайно створити "зону безпеки" довкола неї

Про це керівник Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі написав у твіттері.

Гроссі повідомляє, що дізнався від членів місії МАГАТЕ, які все ще залишаються на станції, про те, як Енергодар минулої ночі через обстріли опинився повністю знеструмленим, а зі зростальною інтенсивністю обстрілів малоймовірно, що його вдасться відновити надовго. 

Тому він закликав негайно припинити обстріли в районі окупованої Запорізької АЕС і створити "зону безпеки" довкола неї, наголошуючи, що перебої з електропостачанням станції підвищують загрозу аварії. 

"МАГАТЕ розуміє, що оператор, не маючи впевненості у тому, що зовнішнє живлення буде відновлене, розглядає зупинку єдиного справного реактора. Тоді уся станція буде повністю залежати від дизельних генераторів у тому, щоб підтримувати життєво важливі функції для ядерної безпеки. Оператор не зможе перезапустити реактори, доки зовнішнє енергопостачання не буде надійно відновлене", - зауважує Гроссі. 

Він також наголошує, що з усе важчими побутовими умовами, які складаються для мешканців Енергодара, є ризик того, що на станції почне не вистачати співробітників, які критично необхідні для її безпечного функціонування. 

"Цей драматичний розвиток подій свідчить про абсолютну необхідність створити зону ядерної безпеки. Це єдиний спосіб гарантувати, що не дійде до ядерного нещасного випадку", - наголосив Рафаель Гроссі.

  • Президент Російської Федерації Володимир Путін визнав, що на Запорізькій АЕС присутні російська армія та техніка. Вони, за його словами, охороняють периметр ЗАЕС
  • 31 серпня місія МАГАТЕ вирушила з Києва до Запорізької АЕС. Після прибуття до Запоріжжя Росія змусила чекати місію в загальній черзі на в'їзд до ЗАЕС. До цього їм відмовили в проході за спецперепустками.
  • Після завершення місії МАГАТЕ, двоє її учасників залишилися працювати на станції на постійній основі.
  • 6 вересня МАГАТЕ опублікувало звіт за підсумками відвідування ЗАЕС.

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Новини
війна з Росією
ядерна безпека
Запорізька АЕС
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