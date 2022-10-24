РНБО готує рішення для захисту фахівців окупованої ЗАЕС, які працюють у надтяжких умовах, - радник Шмигаля
Радник глави уряду з питань енергетики заявив, що спеціалісти Запорізької атомної електростанції не можуть покинути ядерний об’єкт, бо мають зобов’язання перед суспільством. Тому РНБО готує рішення про захист працівників
Про це повідомляє Главкомом з посиланням на радника глави уряду з питань енергетики Юрій Бойко.
"РНБО готує рішення про захист працівників Запорізької атомної станції. Я вважаю, що колектив станції потрібно захистити, і захист має бути належним чином юридично оформлений. Люди перебувають у надзвичайно тяжких умовах, і це має бути взято до уваги. Це надзвичайно складне питання, я сподіваюся, що воно буде розглянуте на РНБО, адже потребує низки специфічних, в тому числі політичних, рішень", – заявив Бойко.
Нині працівників ЗАЕС змушують підписувати договір з Росатомом, за непокору - катують та можуть убити. Колектив станції перебуває у надзвичайно тяжких умовах, утім не можуть покинути ядерний об’єкт, адже мають моральне зобов’язання перед суспільством.
Бойко наголосив, фахівці Запорізької атомної електростанції перебувають на своїх робочих місцях з абсолютною відповідальністю за свою ділянку роботи, з розумінням наслідків, якщо вона не буде виконуватися.
"Тому на моє тверде переконання, щодо колективу ЗАЕС треба приймати пакет політичних рішень з метою їх захисту. Щоб вони розуміли: Україна з ними, і Україна на них чекає. Безумовно, це не стосується тих колаборантів, які у відкритий спосіб перейшли на бік окупантів, але таких одиниці", – додав радник глави уряду з питань енергетики.
- Нагадаємо, Володимир Путін запровадив режим "воєнного стану" на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей.
- За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка режим "воєнного стану" на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей для України нічого не змінює.
- Раніше в Енергоатомі заявили, що окупанти формують списки працівників на Запорізькій АЕС, які підписали контракти з Росатомом, щоб мобілізувати частину з них на службу в росармію або рашистську територіальну оборону.
- Російські окупанти тиснуть фізично та морально на працівників Запорізької АЕС, аби вони підписали контракти з Росатомом.
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