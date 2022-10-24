Про це повідомляє Главкомом з посиланням на радника глави уряду з питань енергетики Юрій Бойко.

"РНБО готує рішення про захист працівників Запорізької атомної станції. Я вважаю, що колектив станції потрібно захистити, і захист має бути належним чином юридично оформлений. Люди перебувають у надзвичайно тяжких умовах, і це має бути взято до уваги. Це надзвичайно складне питання, я сподіваюся, що воно буде розглянуте на РНБО, адже потребує низки специфічних, в тому числі політичних, рішень", – заявив Бойко.

Нині працівників ЗАЕС змушують підписувати договір з Росатомом, за непокору - катують та можуть убити. Колектив станції перебуває у надзвичайно тяжких умовах, утім не можуть покинути ядерний об’єкт, адже мають моральне зобов’язання перед суспільством.

Бойко наголосив, фахівці Запорізької атомної електростанції перебувають на своїх робочих місцях з абсолютною відповідальністю за свою ділянку роботи, з розумінням наслідків, якщо вона не буде виконуватися.

"Тому на моє тверде переконання, щодо колективу ЗАЕС треба приймати пакет політичних рішень з метою їх захисту. Щоб вони розуміли: Україна з ними, і Україна на них чекає. Безумовно, це не стосується тих колаборантів, які у відкритий спосіб перейшли на бік окупантів, але таких одиниці", – додав радник глави уряду з питань енергетики.

Нагадаємо, Володимир Путін запровадив режим "воєнного стану" на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей.

За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка режим "воєнного стану" на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей для України нічого не змінює.

Раніше в Енергоатомі заявили, що окупанти формують списки працівників на Запорізькій АЕС, які підписали контракти з Росатомом, щоб мобілізувати частину з них на службу в росармію або рашистську територіальну оборону.

Російські окупанти тиснуть фізично та морально на працівників Запорізької АЕС, аби вони підписали контракти з Росатомом.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb