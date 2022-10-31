Окупанти на ЗАЕС спровокували екологічну катастрофу: Загинути може близько тисячі тонн риби
Російські окупаційні війська спровокували на Запорізькій атомній електростанції екологічну катастрофу
Про це повідомляє пресслужба Енергоатому.
"Внаслідок зупинки енергоблоків станції тепла вода не потрапляє у ставок-охолоджувач ЗАЕС, у результаті чого температура води впала до близько +13 градусів. Це призвело до масового вмирання риби у ставку", - йдеться в повідомленні.
Енергоатом зазначив, що раніше, коли температура взимку не опускалася нижче +18 градусів, риба розмножувалася. Якщо ж температура води в ставку-охолоджувачі не підніметься найближчим часом, "на берег викине близько тисячі тонн дохлої риби".
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15 вересня в МАГАТЕ ухвалили резолюцію з вимогою до Росії вивести війська із ЗАЕС. Однак Росія не має наміру цього робити. Ба більше, російське командування провело ротацію підрозділів, які контролюють ЗАЕС.
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Окупанти тиснуть на працівників Запорізької АЕС, аби вони підписали контракти з Росатомом.
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