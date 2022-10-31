Про це повідомляє пресслужба Енергоатому.

"Внаслідок зупинки енергоблоків станції тепла вода не потрапляє у ставок-охолоджувач ЗАЕС, у результаті чого температура води впала до близько +13 градусів. Це призвело до масового вмирання риби у ставку", - йдеться в повідомленні.

Енергоатом зазначив, що раніше, коли температура взимку не опускалася нижче +18 градусів, риба розмножувалася. Якщо ж температура води в ставку-охолоджувачі не підніметься найближчим часом, "на берег викине близько тисячі тонн дохлої риби".