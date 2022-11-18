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Рада МАГАТЕ втретє закликала Росію припинити усі дії на ядерних об'єктах України

18 листопада, 2022 п'ятниця
05:58
Світ ЗАЕС і МАГАТЕ

Керівна рада міжнародного агентства ООН з атомної енергетики (МАГАТЕ) ухвалила третю резолюцію з початку повномасштабної війни в Україні, закликаючи Росію припинити всі бойові дії в районах українських ядерних об’єктів

Про це повідомляє Reuters

Так, за проголосували 24 країни-члени МАГАТЕ із 35, проти - 2, утрималися 7, 2 були відсутні.

Текст резолюції запропонували Канада та Фінляндія. Росія і Китай проголосували проти резолюції, а Кенія, Намібія, Індія, Пакистан, Саудівська Аравія, ПАР і В'єтнам утрималися, повідомили дипломати.

"Рада висловлює серйозне занепокоєння тим, що Російська Федерація не прислухалася до закликів Ради негайно припинити всі дії проти та на ядерних об'єктах в Україні, і просить Російську Федерацію зробити це негайно", - йдеться у тексті резолюції.

Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі закликав створити захисну зону навколо ЗАЕС, щоб припинити обстріли та зменшити ризик катастрофічної ядерної аварії. У резолюції йдеться, що правління підтримує зусилля Гроссі.

"Рада висловлює серйозне занепокоєння у зв'язку з неприйнятним тиском на український оперативний персонал Запорізької атомної електростанції та їх затриманнями, а також неодноразовими перебоями у зовнішньому енергопостачанні внаслідок обстрілу прилеглої території", - додається в тексті.

Також у резолюції зазначається, що в Україні не виявлено слідів виготовлення "брудної бомби".

  • Раніше Україна подавала запит і пропонувала МАГАТЕ провести верифікацію Інституту ядерних досліджень НАН та Східного гірничо-збагачувального комбінату після того, як Російська Федерація заявила про діяльність, пов’язану з можливим виробництвом "брудної бомби" у двох місцях, які перебувають під гарантіями МАГАТЕ і які регулярно відвідують інспектори організації. Метою нового візиту мало бути виявлення будь-якої можливої ​​незаявленої ядерної діяльності та матеріалів, пов’язаних із розробкою "брудних бомб". До цього інспектори МАГАТЕ вже перевірили одне з двох місць, там не було виявлено жодної незаявленої ядерної діяльності чи матеріалів.
  • У четвер, 3 листопада, інспектори МАГАТЕ завершили перевірку промислових об'єктів на території України та заявили, що не було виявлено жодних ознак виготовлення "брудної бомби".
  • Проте станом на 2 листопада збитки від окупації ЗАЕС військами РФ складали понад 28 млрд грн.
  • А 16 листопада у МАГАТЕ оголосили, що через російські обстріли в Україні 15 листопада відбувся збій у роботі двох АЕС: на Хмельницькій - зупинилось обидва енергоблоки, на Рівненській - один.

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