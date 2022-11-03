Про це йдеться у пресрелізі Міжнародного агенства з атомної енергії.

Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що на прохання уряду України було здійснено перевірку трьох установ на факт виготовлення "брудної бомби". Жодних ознак здійснення незаявленої ядерної діяльності виявлено не було.

Уряд України наполіг на проведенні перевірки після звинувачення РФ. Інспектори МАГАТЕ перевіряли Інститут ядерних досліджень у Києві, Східний гірничо-збагачувальний комбінат в Жовтих Водах і "Південний машинобудівний завод" у Дніпрі.

"За останні кілька днів інспектори змогли виконати всі заплановані заходи та отримали безперешкодний доступ до місць. На підставі оцінки наявних на сьогоднішній день результатів та інформації, наданої Україною, Агентство не виявило жодних ознак незаявленої ядерної діяльності та матеріалів", - йдеться у звіті.

Інспектори також відібрали зразки навколишнього середовища для аналізу в лабораторіях гарантій МАГАТЕ. Відбір проб навколишнього середовища є загальновживаним заходом із застосуванням ультрачутливих аналітичних методів, які можуть надати інформацію про минулу та поточну діяльність, пов’язану з використанням ядерних матеріалів.

Генеральний директор Гроссі підкреслив, що організація готова проводити подальші перевірки в Україні, аби довести відсутність незаявленої ядерної діяльності й таким чином запобігти будь-якому зловживанню ядерними матеріалами.

Україна подала запит і запропонувала МАГАТЕ провести верифікацію Інституту ядерних досліджень НАН та Східного гірничо-збагачувального комбінату після того, як Російська Федерація заявила про діяльність, пов’язану з можливим виробництвом "брудної бомби" у двох місцях, які перебувають під гарантіями МАГАТЕ і які регулярно відвідують інспектори організації. Метою нового візиту є виявлення будь-якої можливої ​​незаявленої ядерної діяльності та матеріалів, пов’язаних із розробкою "брудних бомб". Місяць тому інспектори МАГАТЕ перевірили одне з двох місць, там не було виявлено жодної незаявленої ядерної діяльності чи матеріалів.

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