Україна запросила МАГАТЕ провести перевірку на двох підприємствах
України пропонує Міжнародному агентству з ядерної енергії провести верифікацію Інституту ядерних досліджень НАН та Східний гірничо-збагачувальний комбінат
Про це інформує Державна інспекція ядерного регулювання.
Інспекція запросила МАГАТЕ провести верифікацію двох підприємств.
"Держатомрегулювання запросило МАГАТЕ провести верифікацію в Інституті ядерних досліджень НАН України (м. Київ) та на ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (м. Жовті Води, Дніпропетровська область). Дане запрошення МАГАТЕ надіслано Держатомрегулювання відповідно до статті 8 Додаткового протоколу до Угоди про гарантії", – пише пресслужба.
Повідомляється, що Україна залишається відповідальною стороною за реалізацію Угоди про гарантії та Додаткового протоколу.
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