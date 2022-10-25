Україна запросила МАГАТЕ провести перевірку на двох підприємствах

Про це інформує Державна інспекція ядерного регулювання.

Інспекція запросила МАГАТЕ провести верифікацію двох підприємств.

"Держатомрегулювання запросило МАГАТЕ провести верифікацію в Інституті ядерних досліджень НАН України (м. Київ) та на ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (м. Жовті Води, Дніпропетровська область). Дане запрошення МАГАТЕ надіслано Держатомрегулювання відповідно до статті 8 Додаткового протоколу до Угоди про гарантії", – пише пресслужба.

Повідомляється, що Україна залишається відповідальною стороною за реалізацію Угоди про гарантії та Додаткового протоколу.

Експерти МАГАТЕ приїдуть в Україну, щоб перевірити мирні об'єкти, на яких, нібито відбувається розробка "брудної бомби".

24 жовтня стало відомо, що експерти МАГАТЕ приїдуть в Україну, щоб перевірити мирні об'єкти, на яких, нібито відбувається розробка "брудної бомби".

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав місії МАГАТЕ та ООН перевірити заяви Російської Федерації щодо "брудної бомби".