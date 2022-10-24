Обвинувачення РФ щодо "брудної бомби": в Україну на запрошення Кулеби їдуть експерти МАГАТЕ
Експерти МАГАТЕ приїдуть в Україну, щоб перевірити мирні об'єкти, на яких, нібито відбувається розробка "брудної бомби"
Про це повідомляє в Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"У розмові з гендиректором Рафаелем Гроссі я офіційно запросив МАГАТЕ негайно надіслати експертів на мирні об’єкти в Україні, які РФ брехливо описує як місця розробки "брудної бомби". Він погодився", - сказав міністр.
За словами Кулеби, на відміну від Росії, Україна була і залишається прозорою і "нам немає чого ховати".
- Міністр оборони РФ Сергій Шойгу у неділю, 23 жовтня 2022 року, обдзвонив країни НАТО і звинуватив Україну в приготуванні провокацій з "брудною бомбою".
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