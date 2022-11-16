МАГАТЕ: На Хмельницькій АЕС зупинились обидва енергоблоки, на Рівненській - один

Про це заявив гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Підключення до мережі Хмельницька АЕС повністю втратила о 18:35 за місцевим часом 15 листопада. Після того, як 4 діючі лінії електропередач на об'єкті були поступово втрачені протягом двох із половиною годин через ракетні удари по енергетичній інфраструктурі країни. У цей період два реактори станції було зупинено, що призвело до припинення постачання електроенергії до будинків, на фабрики та інші об'єкти", – йдеться у релізі.

Через більш як 9 годин – о 3:45 – ХАЕС відновила зовнішнє електропостачання за двома резервними лініями електропередачі, а дизель-генератори було зупинено. Приблизно ще за годину одну з цих ліній знову було втрачено й відновлено лише об 11:25. Два реакторні блоки залишаються в режимі зупину.

Збій відбувся також у роботі Рівненської АЕС. Вдень, 15 листопада, РАЕС утратила зв'язок з однією зі своїх ліній електропередач 750 кВ. У результаті станція знизила потужність, а один із чотирьох її блоків автоматично відключився.

О 4:00, 16 листопада, станція збільшила потужність ще одного свого блока, щоб продовжити подачу електроенергії в мережі України.

"Це була дуже тривожна подія. Вона показує потенційні ризики ядерної безпеки, з якими зіткнулися всі ядерні об'єкти України під час цієї жахливої війни, а не лише Запорізька АЕС. У той час, як зовнішнє електропостачання Хмельницької АЕС тепер відновлено, вчорашнє відключення електроенергії ясно демонструє, що ситуація з ядерною безпекою та безпекою в Україні може раптово погіршитися, збільшуючи ризик ядерної аварійної ситуації", - наголосив Гроссі.

Станом на 2 листопада збитки від окупації ЗАЕС військами РФ складали понад 28 млрд грн.

Американський Інститут вивчення війни припустив, що РФ прагне перевести ЗАЕС до російської енергомережі.