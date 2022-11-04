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Головна війна з Росією Наступним кроком ядерного шантажу РФ може стати передача ЗАЕС в підпорядкування Росатому, - ISW

Наступним кроком ядерного шантажу РФ може стати передача ЗАЕС в підпорядкування Росатому, - ISW

4 листопада, 2022 п'ятниця
05:47
війна з Росією ЗАЕС окупанти

Російська влада може висувати умови для негайної передачі ЗАЕС до російської енергомережі після заяв МАГАТЕ, які підтверджують, що українська влада не зловживає ядерними матеріалами і не розробляє "брудної бомби" – це може статись впродовж 15 днів

Про це пише ISW.

МАГАТЕ також заявило 3 листопада, що обстріли пошкодили зовнішні лінії електропередач ЗАЕС на підконтрольній Україні території в точках за 50-60 км від станції, повністю припинивши подачу електроенергії на ЗАЕС.

Це сталося лише через день після того, як українська влада передала два реактори на режим гарячого відключення для генерації тепла для Енергодару.

Такий крок свідчить про те, що російська влада прагне змусити перевести ЗАЕС до російської енергомережі, описуючи російський контроль як єдину життєздатну можливість забезпечити електроенергією ЗАЕС і теплом Енергодар і прилеглу територію.

МАГАТЕ заявило, що резервні генератори живлять ЗАЕС і їм вистачить палива на 15 днів і не виключено, що російська окупаційна влада може передати ЗАЕС в російську енергомережу протягом цього 15-денного терміну.

  • Нагадаємо, напередодні МАГАТЕ розповсюдило звіт, у якому повністю спростувало фантазії Росії щодо "брудної бомби" в Україні.
  • Також Агентство провело чергову ротацію інспекторів на окупованій ЗАЕС.

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окуповані території
ядерна безпека
Запорізька АЕС
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