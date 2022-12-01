Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Заступник головного інженера ЗАЕС Юрій Чернічук перейшов на бік окупантів

Заступник головного інженера ЗАЕС Юрій Чернічук перейшов на бік окупантів

1 грудня, 2022 четвер
13:31
війна з Росією ЗАЕС Запорізька атомна електростанція

Президент Енергоатома Петро Котін повідомив, що заступник головного інженера ЗАЕС Юрій Чернічук став колаборантом та почав співпрацювати з окупантами

Про це він пише у телеграмі

Зазначається, що під час війни Чернічук виконував обов'язки головного інженера ЗАЕС. За словами Котіна, наразі Чернічук допомагає окупантам легалізувати злочинне захоплення Запорізької АЕС і підбурює до цього інших атомників. 

Зрадника звільнили з Енергоатома і зазначається, що він буде притягнутий до відповідальності.

Котін повідомив, що окупанти продовжують тиснути на проукраїнський персонал станції, залякувати, шантажувати та не пускати на робочі місця. Президент "Енергоатома" наголосив, що фейкова АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" розповсюджує "інформацію", нібито тисячі українських атомників перейшли в Росатом. Він зазначив, що окупанти розповідають про "світлі перспективи", які очікують працівників після переходу до російської структури.

"Перехід в рашистську структуру зробить вас прямими посібниками агресора, а отже ворогами власних співвітчизників. Бо російські загарбники використовують ЗАЕС не як атомну станцію, а передусім як військову базу та засіб ядерного шантажу всього світу. Тож і персонал, який вони набирають для роботи під прапором рф, буде зобов'язаний підтримувати військову агресію проти України", - пише Котін.

Він зазначив, що окупантів не цікавить ядерна безпека світу та доля працівників станції, в той час, як Енергоатом продовжує підтримувати своїх співробітників. 

"Рашистам начхати на ядерну та радіаційну безпеку найбільшої в Європі атомної станції та її подальшу долю. І на ваші долі – також. Тоді як Енергоатом продовжує підтримувати весь персонал ЗАЕС із проукраїнською позицією. Всі виплати і соціальні пільги надаватимуться у повному обсязі, навіть якщо рашисти не допускатимуть вас до робочих місць", - повідомив Котін.

  • 30 листопада АТ "Концерн Росенергоатом", який незаконно підпорядкував собі окуповану Запорізьку атомну електростанцію, призначив на ній "директора". Ним став колаборант Чернічук.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
окуповані території
окупанти
Запорізька область
Запорізька АЕС
Енергодар
колаборанти
Читайте також:
Виталий Портников
Автор
30 листопада, 2022 середа
Цзян Цземінь вмирає на тлі протестів
30 листопада, 2022 середа
Ф'юрі образився на слова Усика та пообіцяв при зустрічі відважити йому ляпаса
Віта Семеренко
29 листопада, 2022 вiвторок
Олімпійська чемпіонка з біатлону з України завершила кар'єру
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.74
    Купівля 39.74
    Продаж 40.39
  • EUR
    Купівля 40.28
    Продаж 41.39
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
1 грудня
14:22
З Одеси до Алжиру відправили 27 тис. тонн української пшениці
14:22
Сергій Лавров
"Ми і Сталінград бомбили". Лавров знайшов виправдання обстрілу Херсона
14:21
Анонс
Історії війни: Роман Костенко
Ми повернемо Крим: "Історії війни" на Еспресо
14:11
Наслідки воєнних злочинів російських окупантів у місті Бородянка
З початку вторгнення РФ слідчі Нацполіції відкрили проти російських військових понад 46 тисяч кримінальних справ
14:07
"Пускові установки найкраще б працювали на заході Україні", - голова МО Польщі про Patriot від Німеччини
14:07
OPINION
Петро Олещук
Зернова ініціатива - геостратегічний козир проти російських міфів про жадібний Захід
14:06
Швейцарія
Швейцарія заморозила російські активи на 7,2 млрд євро
14:01
Ексклюзив
Вікторія Нуланд
Путін не повинен досягти своєї мети, зануривши українців у темряву й холод, - Вікторія Нуланд з Київського безпекового форуму
14:00
знищені окупанти з 76-ї десантно-штурмової дивізії
У Міноборони повідомили, що за листопад вдалось знищити найбільшу кількість московитів
13:57
Ексклюзив
НАТО
Ми допоможемо Україні стати повноправним членом Євроатлантичної спільноти, - президент парламентської асамблеї НАТО з Київського безпекового форуму
13:52
У Херсонському районі знайшли нове місце поховань застрелених росіянами людей, - уповноважений з прав людини
13:44
Україна Євросоюз
В уряді Німеччини заявили, що переговори про вступ України до ЄС розпочнуться найближчим часом
13:41
Михайло Подоляк, Офіс президента
Кремль чекав протестів втомленої від України Європи. Подоляк розповів, на що робила ставку Росія
13:39
десантні кораблі рф
У Чорному морі все ще перебуває угруповання кораблів РФ. Генштаб ЗСУ заявив, що загроза ракетного удару зберігається
13:30
курс долара
В НБУ не бачать підстав для зміни офіційного курсу долара
13:28
Олексій Данілов
Данілов закликав українців не жити в очікуванні ворожого ракетного обстрілу
13:18
Пташки перемоги: чому треба донатити на дрони. Інформаційна підтримка
13:17
Національний музей історії України у Другій світовій війні поповнився новими експонатами із зони бойових дій
13:05
Мінцифра та Amazon Web Services
Мінцифра та Amazon Web Services підписали меморандум: Україна отримає $75 млн підтримки
12:59
Британський інвестор, який намагається відсудити $100 млн в Києва, насправді громадянин РФ
12:50
медики
 У Херсоні 3 і 4 грудня медики з Ізраїлю прийматимуть пацієнтів
12:50
російські військові окупанти
На Луганщині росіяни щодня відловлюють по пів сотні своїх дезертирів, - Генштаб ЗСУ
12:47
Ганна Маляр
Росія поширює фейкові відео з військовополоненими, щоб зганьбити ЗСУ, - Маляр
12:30
окупанти рф орки
Російські солдати втекли з полігону в Білорусі, - Беларускі Гаюн
12:27
Оновлено
авіабаза в Торрехон-де-Ардос
В Іспанії надіслали вибухівку в Міноборони та на авіабазу, що ділиться розвідданими з Україною, - ЗМІ
12:22
Кабмін
Віцеспікер ВР підтвердив, що міністерства інфраструктури та регіональної політики незабаром об'єднають
12:19
Чехія Україна
У Чехії для українців продовжили візи тимчасового захисту до кінця березня 2024 року
12:17
Наслідки ворожих обстрілів Донеччини 30 листопада
Окупанти били по Донеччині із "градів" та авіації: пошкоджено 16 будинків, коксохімічний завод та склад хлібокомбінату
12:15
Розмінування
На Київщині знищуватимуть вибухонебезпечні предмети: просять зберігати спокій
12:06
OPINION
Михайло Жернаков
Назву "УАПЦ" для Російської православної церкви в Україні затвердив ОАСК
12:05
Анонс
Via Carpatia
3-4 грудня у Львові "Via Carpatia-2022" відбудеться під назвою "Культура: випробування війною»
12:05
Сергій Лавров
Не запросили на зустріч до Польщі. Лавров звинуватив ОБСЄ у коригуванні вогню по Донбасу
12:01
Українська помста, санітарочка Рая і гнилі радянські оселедці – 5 книг про духовну (і не лише) їжу
11:53
Херсон
Росіяни 34 рази за добу обстріляли Херсонщину, одна людина загинула, двоє поранені
11:51
Ілля Новіков
МВС Росії оголосило в розшук адвоката Іллю Новікова, який емігрував до України
11:37
Ексклюзив
ракетний удар
Росія у змозі виготовляти 100-120 крилатих ракет на місяць, - авіаційний експерт Долінце
11:30
Робота з відновлення електропостачання Херсон
У Херсоні зникла напруга в електромережах через ворожі обстріли
11:29
вимкнення світла
У Києві будинки, які знаходяться в одній мережі з критичною інфраструктурою, вимикатимуть ЖЕК чи ОСББ, - КМВА
11:16
Мартін Гріффітс
"Рухаємося до цього": В ООН заявили про можливість укладення угоди про експорт російського аміаку через Одесу
11:07
перехоплення розмов окупантів
Тиждень без води і їжі: мобілізовані росіяни скаржаться на нестерпні умови служби
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV