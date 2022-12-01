Заступник головного інженера ЗАЕС Юрій Чернічук перейшов на бік окупантів

Про це він пише у телеграмі.

Зазначається, що під час війни Чернічук виконував обов'язки головного інженера ЗАЕС. За словами Котіна, наразі Чернічук допомагає окупантам легалізувати злочинне захоплення Запорізької АЕС і підбурює до цього інших атомників.

Зрадника звільнили з Енергоатома і зазначається, що він буде притягнутий до відповідальності.

Котін повідомив, що окупанти продовжують тиснути на проукраїнський персонал станції, залякувати, шантажувати та не пускати на робочі місця. Президент "Енергоатома" наголосив, що фейкова АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" розповсюджує "інформацію", нібито тисячі українських атомників перейшли в Росатом. Він зазначив, що окупанти розповідають про "світлі перспективи", які очікують працівників після переходу до російської структури.

"Перехід в рашистську структуру зробить вас прямими посібниками агресора, а отже ворогами власних співвітчизників. Бо російські загарбники використовують ЗАЕС не як атомну станцію, а передусім як військову базу та засіб ядерного шантажу всього світу. Тож і персонал, який вони набирають для роботи під прапором рф, буде зобов'язаний підтримувати військову агресію проти України", - пише Котін.

Він зазначив, що окупантів не цікавить ядерна безпека світу та доля працівників станції, в той час, як Енергоатом продовжує підтримувати своїх співробітників.

"Рашистам начхати на ядерну та радіаційну безпеку найбільшої в Європі атомної станції та її подальшу долю. І на ваші долі – також. Тоді як Енергоатом продовжує підтримувати весь персонал ЗАЕС із проукраїнською позицією. Всі виплати і соціальні пільги надаватимуться у повному обсязі, навіть якщо рашисти не допускатимуть вас до робочих місць", - повідомив Котін.

30 листопада АТ "Концерн Росенергоатом", який незаконно підпорядкував собі окуповану Запорізьку атомну електростанцію, призначив на ній "директора". Ним став колаборант Чернічук.

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