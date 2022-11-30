У Росатомі заявили про призначення нового "директора" окупованої ЗАЕС

Про це повідомив радник гендиректора Росатому Ренат Карчаа, передає російський Інтерфакс.

"Новим директором ЗАЕС і першим заступником гендиректора АТ експлуатуючої організації Запорізької електростанції став Юрій Олексійович Черничук, який у системі координат колишнього роботодавця, концерну НАЕК, обіймав позицію головного інженера", - сказав Карчаа.

Представник Росатому стверджує, що Черничук "кілька місяців був ключовою людиною в управлінні станцією, не втрачав зв'язку зі співробітниками АЕС".

За словами Карчаа, на керівні посади в управлінні ЗАЕС окупанти призначають тих, хто уклав контракти з Росатомом.

"Ознак нашого відходу із Запорізької атомної електростанції, як і з міста Енергодар, немає", - заявив Карчаа.

27 листопада президент Енергоатома Петро Котін повідомив, що є ознаки того, що окупанти збираються покинути ЗАЕС і намагаються викрасти якомога більше зі станції.

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