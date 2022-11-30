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Головна війна з Росією У Росатомі заявили про призначення нового "директора" окупованої ЗАЕС

У Росатомі заявили про призначення нового "директора" окупованої ЗАЕС

30 листопада, 2022 середа
16:01
війна з Росією ЗАЕС Запорізька атомна електростанція

АТ "Концерн Росенергоатом", який незаконно підпорядкував собі окуповану Запорізьку атомну електростанцію, призначив на ній нового "директора"

Про це повідомив радник гендиректора Росатому Ренат Карчаа, передає російський Інтерфакс.

"Новим директором ЗАЕС і першим заступником гендиректора АТ експлуатуючої організації Запорізької електростанції став Юрій Олексійович Черничук, який у системі координат колишнього роботодавця, концерну НАЕК, обіймав позицію головного інженера", - сказав Карчаа.

Представник Росатому стверджує, що Черничук "кілька місяців був ключовою людиною в управлінні станцією, не втрачав зв'язку зі співробітниками АЕС".

За словами Карчаа, на керівні посади в управлінні ЗАЕС окупанти призначають тих, хто уклав контракти з Росатомом.

"Ознак нашого відходу із Запорізької атомної електростанції, як і з міста Енергодар, немає", - заявив Карчаа.

  • 27 листопада президент Енергоатома Петро Котін повідомив, що є ознаки того, що окупанти збираються покинути ЗАЕС і намагаються викрасти якомога більше зі станції.

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