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Обов'язки гендиректора Запорізької АЕС взяв на себе президент Енергоатому Котін

5 жовтня, 2022 середа
16:14
Суспільство Петро Котін

Президент Енергоатому Петро Котін взяв на себе обов'язки генерального директора Запорізької атомної електростанції

Про це інформує Енергоатом.

"Відповідно до чинного законодавства, дозвільних та регламентних документів, мною прийнято рішення взяти на себе виконання обов’язків гендиректора Запорізької атомної електростанції", - заявив Президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

Котін розповів, що адміністрування станції перенесене до Києва: "Всі подальші рішення стосовно роботи станції прийматимуться безпосередньо у центральному офісі НАЕК "Енергоатом".

Також повідомляється, що усі технічні питання експлуатації енергоблоків, як і раніше, будуть вирішуватись технічним персоналом АЕС за погодженням з центральним офісом.

"Безумовно, наша робота, наша доля, наші домівки та наше майбутнє - з Україною, як і завжди. Будем й надалі працювати згідно з українським законодавством, в українській енергосистемі, в Енергоатомі. Не сумнівайтесь у цьому!" - додав Котін.

  • Російські окупанти вдень 30 вересня викрали гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова, його місцеперебування невідоме.
  • Росіяни змушують українських працівників на Запорізькій атомній електростанції підписувати контракти з "Росатомом", аби далі на ній працювати.  
  • Гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова звільнили з російського полону.  
  • Колишній керівник Держінспекції ядерного регулювання заявив, що на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС рашисти замінували перший та другий атомні енергоблоки. 

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Запорізька область
Запорізька АЕС
Енергодар
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