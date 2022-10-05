Обов'язки гендиректора Запорізької АЕС взяв на себе президент Енергоатому Котін
Президент Енергоатому Петро Котін взяв на себе обов'язки генерального директора Запорізької атомної електростанції
Про це інформує Енергоатом.
"Відповідно до чинного законодавства, дозвільних та регламентних документів, мною прийнято рішення взяти на себе виконання обов’язків гендиректора Запорізької атомної електростанції", - заявив Президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.
Котін розповів, що адміністрування станції перенесене до Києва: "Всі подальші рішення стосовно роботи станції прийматимуться безпосередньо у центральному офісі НАЕК "Енергоатом".
Також повідомляється, що усі технічні питання експлуатації енергоблоків, як і раніше, будуть вирішуватись технічним персоналом АЕС за погодженням з центральним офісом.
"Безумовно, наша робота, наша доля, наші домівки та наше майбутнє - з Україною, як і завжди. Будем й надалі працювати згідно з українським законодавством, в українській енергосистемі, в Енергоатомі. Не сумнівайтесь у цьому!" - додав Котін.
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