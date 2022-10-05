Про це інформує Енергоатом.

"Відповідно до чинного законодавства, дозвільних та регламентних документів, мною прийнято рішення взяти на себе виконання обов’язків гендиректора Запорізької атомної електростанції", - заявив Президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

Котін розповів, що адміністрування станції перенесене до Києва: "Всі подальші рішення стосовно роботи станції прийматимуться безпосередньо у центральному офісі НАЕК "Енергоатом".

Також повідомляється, що усі технічні питання експлуатації енергоблоків, як і раніше, будуть вирішуватись технічним персоналом АЕС за погодженням з центральним офісом.

"Безумовно, наша робота, наша доля, наші домівки та наше майбутнє - з Україною, як і завжди. Будем й надалі працювати згідно з українським законодавством, в українській енергосистемі, в Енергоатомі. Не сумнівайтесь у цьому!" - додав Котін.

Російські окупанти вдень 30 вересня викрали гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова, його місцеперебування невідоме.

Росіяни змушують українських працівників на Запорізькій атомній електростанції підписувати контракти з "Росатомом", аби далі на ній працювати.

Гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова звільнили з російського полону.

Колишній керівник Держінспекції ядерного регулювання заявив, що на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС рашисти замінували перший та другий атомні енергоблоки.

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