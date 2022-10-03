Гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова звільнили з російського полону, – Гроссі
Гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова звільнили з російського полону, – Гроссі
Про це інформує в твіттері генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі.
"Я вітаю звільнення Ігоря Мурашова, генерального директора Запорізької АЕС України. Я отримав підтвердження, що пан Мурашов повернувся до своєї родини", - написав Гроссі.
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