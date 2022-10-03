Про це інформує в твіттері генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі.

"Я вітаю звільнення Ігоря Мурашова, генерального директора Запорізької АЕС України. Я отримав підтвердження, що пан Мурашов повернувся до своєї родини", - написав Гроссі.

15 вересня в МАГАТЕ ухвалили резолюцію з вимогою до Росії вивести війська із ЗАЕС.

26 вересня МАГАТЕ почало переговори про зону безпеки навколо ЗАЕС.

30 вересня Bloomberg з посиланням на слова представника України при міжнародних організаціях у Відні Євгена Цимбалюка повідомив, що окупанти змушують український персонал ЗАЕС підписувати контракти з Росатомом, щоб і надалі працювати на станції.

Російські окупанти вдень 30 вересня викрали гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова, його місцеперебування невідоме.

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