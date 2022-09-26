МАГАТЕ почало переговори про зону безпеки навколо ЗАЕС
У рамках 66-ї щорічної сесії Міжнародного агентства з атомної енергії розпочалися переговори про створення безпекової зони навколо Запорізької атомної електростанції
Про це повідомив у Twitter гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
"Розпочато тижневу зустріч МАГАТЕ за участі заступниці Держсекретаря США з питань контролю за озброєннями та міжнародної безпеки Бонні Дженкінз. У центрі уваги - термінове створення охоронної зони ядерної безпеки на Запорізькій АЕС. Робота над забезпеченням безпеки ядерних об’єктів України залишається пріоритетом, і підтримка США високо цінується", - написав Гроссі.
Водночас американська дипломатка запевнила у підтримці з боку США роботи над безпекою ядерних об'єктів України.
"Важлива зустріч із генеральним директором МАГАТЕ Гроссі. США продовжують підтримувати роботу МАГАТЕ із забезпечення безпеки ядерних об'єктів в Україні", - написала Дженкінз.
- Раніше в МАГАТЕ ухвалили резолюцію з вимогою до Росії вивести війська із ЗАЕС.
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