English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Боротьба за свободу слова
Головна війна з Росією МАГАТЕ почало переговори про зону безпеки навколо ЗАЕС

МАГАТЕ почало переговори про зону безпеки навколо ЗАЕС

26 вересня, 2022 понедiлок
14:09
війна з Росією МАГАТЕ, Раффаель Гроссі, Запорізька АЕС, ядерна безпека, ЗАЕС, Держдеп США

У рамках 66-ї щорічної сесії Міжнародного агентства з атомної енергії розпочалися переговори про створення безпекової зони навколо Запорізької атомної електростанції

Про це повідомив у Twitter гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

"Розпочато тижневу зустріч МАГАТЕ за участі заступниці Держсекретаря США з питань контролю за озброєннями та міжнародної безпеки Бонні Дженкінз. У центрі уваги - термінове створення охоронної зони ядерної безпеки на Запорізькій АЕС. Робота над забезпеченням безпеки ядерних об’єктів України залишається пріоритетом, і підтримка США високо цінується", - написав Гроссі.

Водночас американська дипломатка запевнила у підтримці з боку США роботи над безпекою ядерних об'єктів України.

"Важлива зустріч із генеральним директором МАГАТЕ Гроссі. США продовжують підтримувати роботу МАГАТЕ із забезпечення безпеки ядерних об'єктів в Україні", - написала Дженкінз.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
ядерна безпека
Запорізька АЕС
атомна енергетика
Читайте також:
Путін Медведчук
25 вересня, 2022 неділя
Путін обміном врятував не одного Медведчука, а лояльність своєї агентурної мережі в Україні, щоб вони були впевнені у порятунку, - військовий експерт Притула
25 вересня, 2022 неділя
Ліга націй: який вигляд має таблиця групи збірної України перед вирішальним матчем турніру
Андрій Піонтковський
24 вересня, 2022 субота
Путіну сказали, що його вб'ють, якщо він застосує ядерну зброю, - Піонтковський
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.96
    Купівля 40.96
    Продаж 41.89
  • EUR
    Купівля 39.53
    Продаж 40.8
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
26 вересня
14:10
Туреччина та Сербія не визнаватимуть результатів псевдореферендумів РФ в окупованих областях України
14:05
Брітні Спірс
Під цілодобовим наглядом та під замком 4 місяці: Брітні Спірс розповіла нові подробиці опіки
14:03
Ексклюзив
санкції проти Росії
Від санкцій Заходу за ядерний удар по Україні у РФ залишиться грошей і запасу міцності лише на рік, - аналітик Бурковський
13:21
Оновлено
Стрілянина в школі в Іжевську
В російському Іжевську чоловік відкрив стрілянину в школі: щонайменше 13 людей загинуло, серед них 7 дітей
12:57
Олександр Петраков
Петраков може залишити посаду головного тренера збірної України
12:54
Ексклюзив
путін
Путін може затягувати визнання результатів псевдореферендумів, - голова КВУ Кошель
12:51
На фото DZIDZIO (Михайло Хома) та Олександр Пономарьов
Українські артисти закликали мешканців окупованих територій бойкотувати "референдуми"
12:43
Євген Пригожин
Пригожин визнав, що є засновником ПВК Вагнера та відзначив особливу "заслугу" компанії в долях "Л/ДНР"
12:37
Путін та Лукашенко. Сочі, 2022 рік
Путін та Лукашенко зустрілися у Сочі та зробили спільну заяву щодо відносин із Заходом
12:33
Петро Порошенко
За часів президентства Порошенка постала Українська Армія, - Княжицький
12:30
на фото: акція протесту у Ліоні
"Росія - держава-терорист": у французькому Ліоні відбулася акція протесту
12:17
Мая Санду
Санду попередила, що Молдова позбавлятиме громадянства за участь у війні з Україною на боці РФ
12:10
Ексклюзив
опалення-діти-школа
На тимчасово окупованих територіях підготовка до опалювального сезону взагалі не відбувається, - виконавчий директор Асоціації міст України
11:50
Катівня на Харківщині, село Липці
На деокупованій Харківщині знайшли чергову катівню окупантів
11:48
На фото Володимир Зеленський
Україна отримала лише згоду на передачу NASAMS: речник Зеленського уточнив заяву президента про систему ППО зі США
11:42
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Незважаючи на російську ядерну парасольку, визволення окупованих територій продовжиться, - Згурець
11:39
Ексклюзив
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Росіяни не зможуть працювати на окупованій ЗАЕС, оскільки за роки незалежності Україна модернізувала енергоблок, - експертка з атомної енергетики
11:30
На фото: акторка Імельда Стонтон у ролі королеви Єлизавети
Netflix оголосив точну дату виходу нового сезону серіалу "Корона" про Єлизавету ІІ
11:28
Полтава
У трьох громадах Полтавщини проведуть навчальні стрільби та пролунає технічних вибух
11:06
Росія щодня продукує нові фейки
Зеленський "злякався" російської мобілізації, а кількість охочих проїхати до "звільненої частини Запорізької області збільшилася": нові фейки роспропаганди
11:00
обстріл Миколаєва
Окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву: пошкоджено промзону на околицях міста
10:56
Казахстан
Казахстан не визнає псевдореферендумів на окупованих РФ територіях України
10:52
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Мелітополь є ключем для звільнення Півдня, - Згурець
10:48
Новини компаній
АвтоКрАЗ Жеваго передав броньований автомобіль-розміновувач для ДСНС України
10:33
Андреа Белотті (в центрі) у матчі Італія - Угорщина
Ліга націй: розклад матчів та трансляцій 26 вересня
10:33
"Самозакохана соціопатка" Меган Маркл. Опубліковані уривки нової книги про королівську родину
10:31
"Голосування на референдумі" біля ЗАЕС
"Референдум" на Запоріжжі: окупанти влаштували картинку для роспропаганди біля ЗАЕС, - Енергоатом
10:25
Інфографіка
втрати росії
Втрати РФ у війні за добу: 500 військових, 4 гелікоптери, літак та система ППО
10:15
Пістолет ТТ
В Іркутській області РФ чоловік вчинив стрілянину у військкоматі: є поранені, його затримали
09:58
Ексклюзив
путін шойгу автомат
Московія - це величезна в’язниця корінних народів, - боєць "Легіону Свободи" Назаренко
09:52
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют: вартість долара та євро 26 вересня
09:40
Лука Модріч (ліворуч)
Ліга націй: визначилися перші фіналісти турніру
09:32
обстріл Харкова
Протягом доби загарбники обстрілювали 5 районів Харківщини, госпіталізовано 6 людей
09:06
російські військові
РФ кидатиме на передову мобілізованих з мінімальною підготовкою, - британська розвідка
08:51
Обстріл Слов'янська - ілюстрація
За 25 вересня на Донеччині від рук окупантів загинуло 3 мирних жителів
08:40
Італія
Праві та "союзники" Путіна перемагають на парламентських виборах в Італії
08:38
окупанти РФ
Мобілізація в Росії: Ростовську область закрили на в’їзд та виїзд, - Генштаб ЗСУ
08:22
Обстріл Нікополя 26.09
Окупанти вдарили 130 снарядами по Дніпропетровщині: у Нікополі пошкоджені майже 40 будинків й лінії електропередачі
08:07
ЗСУ
ЗСУ відбили ворожі атаки в районах 13 населених пунктів
07:54
Микола Княжицький
Перспективи нашої перемоги
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV