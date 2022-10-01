Окупанти змушують український персонал ЗАЕС підписувати контракти з Росатомом
Росіяни змушують українських працівників на Запорізькій атомній електростанції підписувати контракти з "Росатомом", аби далі на ній працювати
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на слова представника України при міжнародних організаціях у Відні Євгена Цимбалюка.
На засіданні Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) у четвер він заявив, що "Росатом" скерував більше своїх представників до ЗАЕС, щоб забезпечити "зміну власника" після незаконної анексії території Росією.
"Ці представники заявили, що на той момент Запорізька атомна електростанція буде належати Росії і тому протягом двох тижнів всі працівники повинні написати заяву на перехід до "Росатому", - сказав Цимбалюк, закликаючи МАГАТЕ сказати тверде "ні" російській окупації ЗАЕС.
Наразі всі реактори Запорізької АЕС зупинені, а охолодження забезпечується шляхом підключення до української електромережі.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.66
Купівля 40.66Продаж 41.64
-
EUR
Купівля 39.21Продаж 40.46
- Актуальне
- Важливе