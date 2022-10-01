Окупанти змушують український персонал ЗАЕС підписувати контракти з Росатомом

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на слова представника України при міжнародних організаціях у Відні Євгена Цимбалюка.

На засіданні Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) у четвер він заявив, що "Росатом" скерував більше своїх представників до ЗАЕС, щоб забезпечити "зміну власника" після незаконної анексії території Росією.

"Ці представники заявили, що на той момент Запорізька атомна електростанція буде належати Росії і тому протягом двох тижнів всі працівники повинні написати заяву на перехід до "Росатому", - сказав Цимбалюк, закликаючи МАГАТЕ сказати тверде "ні" російській окупації ЗАЕС.

Наразі всі реактори Запорізької АЕС зупинені, а охолодження забезпечується шляхом підключення до української електромережі.

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